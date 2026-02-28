Tensión en la Autopista La Plata-Buenos Aires: organizaciones sociales marchan al Congreso contra la reforma laboral

La mañana de este viernes 27 de febrero comenzó con complicaciones extremas en el acceso a la capital provincial. Organizaciones sociales nucleadas en la UTEP La Plata (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) bloquearon de forma total la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La medida de fuerza se realizó en sintonía con la jornada de protesta nacional contra el proyecto de reforma laboral que se trata hoy en el Senado de la Nación. Según informaron desde la organización, el objetivo es "repudiar una reforma regresiva" impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Pasadas las primeras horas de la mañana, la empresa Aubasa confirmó que la traza fue finalmente liberada. Actualmente, el tránsito circula sin demoras en ambos sentidos, aunque se mantiene el alerta por el desplazamiento de las columnas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la UTEP La Plata, integrada por el Movimiento Evita y la CCC, lanzaron duras críticas contra la gestión nacional. "Hablan de modernización pero nos llevan al medioevo laboral", sentenciaron a través de un comunicado oficial distribuido durante la protesta.

Los referentes locales advirtieron que las políticas actuales funcionan como una "fábrica ininterrumpida de pobreza y desocupación". En esa línea, la organización fue tajante respecto al clima social: "No habrá paz social mientras no haya justicia social en Argentina".

La sesión en la Cámara Alta está programada para iniciar a las 11:00 horas. El oficialismo llega con un envión político tras los resultados del jueves y contaría con los votos necesarios para sancionar dos proyectos de alto impacto:

Reforma Laboral: El eje central del rechazo de los sindicatos y movimientos sociales.

Régimen Penal Juvenil: El proyecto que busca bajar la edad de punibilidad a los 14 años.

La jornada legislativa del jueves dejó un saldo favorable para el Gobierno. Con una mayoría abrumadora de 69 votos a favor, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, convirtiendo al país en el primero en promulgar el tratado.

Asimismo, se obtuvo la media sanción para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, un tema sensible que ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.