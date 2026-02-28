Villa Elvira | la policía y migraciones allanaron la feria de 96 y 117

La Policía Federal Argentina (PFA) sorprendió este jueves a puesteros y clientes de la reconocida "Feria Paraguaya" de Villa Elvira, en el partido de La Plata. El despliegue, que comenzó en horas de la mañana, se centró en el cruce de las calles 96 y 117, donde los agentes montaron un anillo de seguridad para realizar controles migratorios exhaustivos.

El operativo estuvo coordinado por la Dirección Nacional de Migraciones junto a fuerzas federales especializadas. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, la irrupción en el centro comercial tuvo como objetivo solicitar documentación y entrevistar a las personas presentes para verificar su estatus legal en el país.

Aunque los resultados específicos de las detenciones o actas labradas en la feria platense aún no fueron comunicados oficialmente, voceros de la PFA indicaron que estas acciones forman parte de un plan de seguridad nacional iniciado a principios de 2026.

Este tipo de procedimientos de "saturación migratoria" ya se han vuelto frecuentes en otros nodos comerciales críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo del Gobierno es regularizar la situación de los ciudadanos extranjeros y detectar posibles pedidos de captura activos mediante tecnología de identificación biométrica.

Antecedentes en Liniers y La Matanza

La modalidad aplicada en Villa Elvira replica el modelo utilizado hace pocas semanas en la "Feria de los Bolivianos", en el barrio porteño de Liniers. En aquel entonces, los agentes se apostaron en José León Suárez y Rivadavia, utilizando dispositivos móviles que determinan en segundos si una persona se encuentra en situación regular o irregular.

Del mismo modo, el partido de La Matanza fue escenario de un despliegue similar en la localidad de Villa Celina. Estos movimientos marcan una tendencia de endurecimiento en la fiscalización de espacios de comercio popular en la Provincia de Buenos Aires y CABA. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte detallado sobre los resultados del procedimiento en la capital bonaerense.