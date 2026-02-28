UNLP: ADULP votó paro por tiempo indeterminado contra el ajuste de Milei

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) decidió profundizar sus medidas de fuerza tras una asamblea clave realizada este jueves. En una votación que marca un punto de inflexión en el conflicto con el Gobierno Nacional, el gremio aprobó proponer un paro por tiempo indeterminado.

Esta medida de acción directa busca frenar lo que denuncian como un "vaciamiento" de la educación pública bajo la gestión de Javier Milei. La propuesta será elevada al plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) para buscar una coordinación a nivel nacional que paralice las casas de altos estudios en todo el país.

El eje central del conflicto radica en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según explicaron desde ADULP, los sueldos han quedado "relegados" frente a la inflación, lo que pone en riesgo la continuidad de las clases y la investigación académica en la UNLP.

Durante el encuentro, también se expresó un fuerte apoyo a otros sectores en lucha. La asamblea sesionó en solidaridad con los trabajadores del neumático ante la crisis en la empresa FATE y manifestó su rechazo generalizado a los despidos en el sector público y privado.

En paralelo a la decisión del paro indeterminado, este viernes 27 de febrero (y fechas subsiguientes según calendario) la actividad en la UNLP se ve totalmente afectada por una jornada de protesta de 24 horas. La Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP), que nuclea al personal no docente, se sumó al rechazo contra la reforma laboral.

"Paramos en defensa de nuestros derechos y de la educación pública", señalaron desde el sector no docente, quienes también movilizaron al Congreso de la Nación. Cabe recordar que los gremios de la UNLP ya habían protagonizado una fuerte movilización el pasado 11 de febrero, consolidando un frente gremial que incluye a docentes, no docentes y centrales obreras de la región.