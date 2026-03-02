Muerte de El Mencho reconfigura el CJNG

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrida luego de un operativo militar el domingo en Tapalpa, marca un punto de inflexión para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lejos de significar su desarticulación, el golpe dinamitó la cúpula y abrió un proceso inevitable de reconfiguración del liderazgo.

A diferencia de otros grupos criminales que resolvieron la sucesión con herederos visibles, el CJNG no tiene un reemplazo natural. Rubén Oseguera González, El Menchito, permanece detenido en Estados Unidos, lo que deja el trono vacío y acelera disputas internas.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

Inteligencia en alerta por el reacomodo en Jalisco

El escenario fue reconocido públicamente por Omar García Harfuch, quien confirmó un seguimiento especial sobre varios mandos. Lo hizo durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al admitir que el debilitamiento del liderazgo anticipa movimientos dentro de la organización.

La prioridad de las agencias es contener una disputa que podría recrudecer la violencia en el corto plazo, especialmente en corredores clave del estado.

El 03, el nombre que pica en punta

Entre los posibles sucesores, los reportes de inteligencia de México y Estados Unidos colocan a Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o R3. Hijastro de El Mencho y jefe del Grupo Élite, su alias responde a su lugar en el organigrama: tercero al mando, por debajo del fundador y de su primogénito encarcelado.

Desde diciembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura. No es un operador improvisado: se le atribuye la logística del tráfico de drogas y es hijo de Rosalinda González Valencia, La Jefa, figura central del entramado financiero de Los Cuinis.

Otros aspirantes bajo la lupa

La lista no termina ahí. También aparece Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, identificado como estratega de reclutamiento. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como cabecilla tras revelarse un campo de reclutamiento en Teuchitlán, conocido como el Rancho Izaguirre.

A estos nombres se suman Ricardo Ruiz Velasco (El Doble R o R2), señalado como el hombre con mayor poder efectivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y Audias Flores Silva, El Jardinero, cerebro logístico y administrador territorial de los laboratorios de metanfetaminas y fentanilo, clave para el flujo de efectivo del cártel.