Bomberos voluntarios: Milei incumplió envíos millonarios en 2025

El gobierno de Javier Milei quedó en el centro de una nueva polémica por el incumplimiento en 2025 del envío completo de los fondos destinados a los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país. Se trata de recursos que no son discrecionales, ya que se financian con un aporte obligatorio incluido en las pólizas de seguros y están previstos por la Ley 25.054, vigente desde 1998.

La denuncia tomó estado parlamentario a partir de un proyecto presentado por la diputada bonaerense Priscila Minnaard, dirigente de la Unión Cívica Radical, quien cuestionó la transferencia incompleta de los fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios durante 2025 y reclamó una acción inmediata del gobierno provincial frente a Nación.

Reclamo desde la Legislatura bonaerense

Minnaard instó al Ejecutivo bonaerense a reclamar de manera “eficiente y urgente” el dinero adeudado. Según planteó, el Gobierno nacional realizó solo una parte del pago anual, pero decidió no transferir el remanente contemplado por ley, afectando directamente la capacidad operativa de los cuarteles.

Los fondos están destinados principalmente a equipamiento, capacitación y funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios, que cumplen un rol central en emergencias urbanas, rurales y ambientales, especialmente en provincias con amplias zonas forestales y productivas.

Qué dice la ley y de dónde salen los fondos

La Ley 25.054 creó un fondo específico para subsidiar a los bomberos voluntarios de todo el país. Su financiamiento proviene de un aporte del 5 por mil sobre todas las pólizas de seguros, con excepción de los seguros de vida. Es decir, no se trata de recursos del Tesoro nacional, sino de dinero que ya fue recaudado a través del sistema asegurador.

Los pagos deben realizarse dos veces por año. Sin embargo, en 2025 el segundo desembolso nunca se concretó.

Montos asignados y deuda pendiente

De acuerdo con datos del portal Chequeado, para 2025 estaban asignados algo más de 52 mil millones de pesos al sistema. Las estimaciones indican que el Gobierno nacional adeuda entre 12 mil millones y más de 25 mil millones de pesos, según la fuente y el criterio utilizado para calcular el remanente no transferido.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial detallando el monto exacto de la deuda, lo que suma incertidumbre a las asociaciones de bomberos.

Incendios en la Patagonia y anuncios oficiales

Semanas atrás, en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional anunció que giraría más de 120 mil millones de pesos para “fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Desde los cuarteles de todo el país aclararon rápidamente que no se trataba de un aporte extraordinario, sino del cumplimiento tardío de una obligación legal financiada con el dinero que la población paga en seguros.

Dudas sobre 2025 y el presupuesto 2026

En las asociaciones de bomberos sostienen que la transferencia anunciada debería incluir la deuda pendiente de 2025. Sin embargo, la cifra informada es similar a la que el propio Ministerio de Economía había presupuestado para todo 2026, lo que abre interrogantes sobre cómo se imputarán los fondos y si efectivamente se saldará lo adeudado.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que el envío anunciado cubra la totalidad del dinero retenido durante el último año.