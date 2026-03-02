Quilmes reduce personal en Zárate y frena producción por el avance de las importaciones

La compañía cervecera Quilmes avanza con una reducción drástica de personal en su planta de Zárate, una de las más modernas del país, inaugurada hace cuatro años con una inversión de 5.000 millones de pesos para producir localmente la cerveza Corona.

La empresa puso en marcha un plan de retiros voluntarios que apunta a recortar casi la mitad de la dotación. De los 260 operarios con los que contaba la planta en 2022, hoy permanecen 140 trabajadores, y el acuerdo firmado con el gremio contempla 60 desvinculaciones adicionales.

La medida se da en un contexto de desplome del consumo interno y apertura de importaciones, factores que golpean de lleno a la industria cervecera nacional.

Caída de ventas, despidos previos y producción paralizada

Durante el segundo semestre de 2025, la planta ya había atravesado una primera tanda de despidos. Según fuentes gremiales, las ventas de cerveza cayeron cerca del 45% durante el último año, lo que derivó en la paralización de la producción en la fábrica central de Quilmes.

El impacto de la crisis también quedó reflejado en la cadena productiva: la molienda e industrialización de cebada cervecera registró una caída del 17%, un indicador clave del retroceso del sector.

Actualmente, la planta de Zárate pasará de operar con tres turnos a mantener solo uno activo, limitado a la línea de envasado en vidrio no retornable.

Denuncia sindical y alerta por el futuro de la planta

Desde el sindicato cervecero advirtieron que el acuerdo de retiros voluntarios se firmó para evitar un escenario más crítico: el freno total de la producción y el cierre de la planta.

El referente gremial Horacio Romero denunció una importación “indiscriminada” y una fuerte baja del consumo como los ejes centrales de la crisis que atraviesa el sector.

Un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación, elaborado en base a datos del Indec, reveló que la importación de cervezas aumentó un 293% en el primer trimestre de 2025, un salto que presiona directamente sobre la producción local.

Romero confirmó que la empresa busca sostener el envasado con una dotación mínima: “La idea es mantener la actividad, pero con menos personal”, señaló a medios locales.