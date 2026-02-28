Seis empresas de La Plata y AUBASA compiten por la concesión de la Autopista Ricchieri

El Gobierno nacional avanzó de forma decisiva en el proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones. Tras el análisis de las primeras presentaciones, se confirmó que 18 empresas continúan en competencia, con una fuerte presencia de capitales de La Plata y la región.

El proceso, oficializado mediante la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, busca transferir al sector privado la administración de tramos críticos que hoy opera Corredores Viales S.A., incluyendo la Autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226.

De las 42 propuestas iniciales, solo un selecto grupo superó el filtro técnico. Lo más destacado para la economía regional es la postulación de seis firmas con sede o fuerte arraigo en la capital bonaerense.

Las empresas platenses que buscan quedarse con el negocio vial son:

OCSA

Pose S.A.

Coarco S.A.

Briales S.A.

Eleprint

AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.)

La empresa estatal administrada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso ambicioso al presentarse para gestionar el Acceso Sur y el corredor Sur Atlántico.

Bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura bonaerense, AUBASA busca capitalizar su experiencia en la Autopista La Plata-Buenos Aires y el Corredor del Atlántico (Rutas 2 y 11). Según fuentes oficiales, esta expansión se alinea con el plan estratégico de Axel Kicillof para fortalecer la gestión pública en sectores de conectividad clave.