Suba de nafta: el Gobierno oficializó el nuevo esquema impositivo

Desde este domingo 1 de marzo, cargar el tanque será más caro en la región de La Plata y todo el territorio bonaerense. El Gobierno nacional oficializó una suba parcial en los tributos que gravan los hidrocarburos, lo que derivará en un incremento inmediato en los precios finales de la nafta y el gasoil.

La medida, publicada mediante el Decreto 116, establece una actualización en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Según las proyecciones oficiales, el ajuste promedio será del 1,1%, aunque el impacto nominal por litro ya está definido.

En las estaciones de servicio de la región, los usuarios deberán calcular el nuevo costo fijo por unidad. De acuerdo con lo establecido por la normativa, la nafta súper tendrá una suba impositiva de $17,38, mientras que el gasoil registrará un incremento de $14,88.

Este ajuste responde al mecanismo de revisión trimestral vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien el sistema rige desde 2018, el Ejecutivo optó por postergar parte de los incrementos pendientes de 2024 y el inicio de 2025 para evitar un shock inflacionario mayor en el consumo interno.

Desde el Gobierno sostienen que esta suba parcial busca "estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". Al no aplicar la totalidad de los aumentos acumulados, se intenta amortiguar el traslado a los precios de la logística y el transporte público en el Conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, la petrolera estatal YPF mantiene su esquema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar levemente según la demanda y la zona geográfica. En ciudades como Ensenada, donde se encuentra la principal destilería, los vecinos siguen de cerca si el beneficio de cercanía se refleja en los surtidores locales.