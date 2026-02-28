Aumentos en luz, gas y micros suben desde el 1° de marzo

Marzo comienza con una fuerte presión sobre la economía de los hogares bonaerenses. A través de la Resolución N°88/26 del ENARGAS, se confirmó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas natural que afecta directamente a los usuarios de Camuzzi.

En paralelo, la Provincia de Buenos Aires autorizó actualizaciones en las boletas de luz de EDELAP y un incremento extraordinario en el transporte público. La combinación de estos factores configura un escenario de "triple ajuste" para la región capital y el conurbano.

El incremento para los usuarios residenciales de la categoría R1 será del 3,2% sobre los valores actuales. No obstante, la normativa publicada en el Boletín Oficial establece una particularidad técnica: mientras el cargo fijo sube, el valor por metro cúbico consumido tendrá una leve baja del 1,6%.

Esta medida busca estabilizar la recaudación de las distribuidoras ante la llegada de los meses de mayor consumo estacional, aunque el impacto final dependerá del ahorro energético de cada hogar.

Para los usuarios de la Región Capital, la situación es más compleja. La empresa EDELAP aplicará un esquema de subas diferenciado:

Cargos fijos: Aumento del 2,1% .

Costo variable: Incremento del 17%, lo que representa el ajuste más significativo en la factura final.

Micros: El boleto mínimo supera los $900

El transporte no se queda atrás. El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó un aumento del 14,8% en el sistema de colectivos de La Plata. Este porcentaje surge de la sumatoria del IPC del INDEC, un 2% de actualización fija y un 10% extraordinario dispuesto por las autoridades provinciales.

De esta manera, el boleto mínimo, que hasta hoy costaba $785,71, saltará a una cifra superior a los $900. Este ajuste impactará en miles de trabajadores y estudiantes que utilizan el servicio de micros locales y líneas provinciales en el Gran La Plata.