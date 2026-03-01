Gimnasia busca la recuperación ante Tigre tras el tropiezo en el Bosque

Luego de la caída 2-1 ante el "Canalla" en la jornada anterior, Gimnasia y Esgrima La Plata enfrenta esta noche a Tigre en la continuidad de la octava fecha del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio de Victoria, desde las 21:30 horas, donde el conjunto platense intentará sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.

A pesar del último resultado adverso, el entrenador Fernando Zaniratto decidió ratificar la confianza en el once que viene utilizando.

El cuerpo técnico dispuso que el plantel quedara concentrado anoche en un hotel de la zona Norte de Buenos Aires para optimizar los tiempos de traslado y evitar las complicaciones del tránsito dominical hacia el estadio.

Formación confirmada : El "Lobo" repetirá el equipo de los últimos dos partidos.

Titularidad : Juan Miramón se mantiene entre los once iniciales.

Ausencia: Franco Torres continuará fuera del equipo titular.

Tigre: cambios para cortar la racha negativa

El equipo dirigido por Diego Dabove llega a este compromiso tras un inicio prometedor que incluyó una goleada histórica ante River en el Monumental.

Sin embargo, el presente del "Matador" es inestable: viene de empatar ante Central Córdoba y de sufrir una derrota 2-1 frente a Barracas Central tras no poder sostener la ventaja.

Ante este escenario, Dabove confirmó en conferencia de prensa cuatro variantes para recibir al Mens Sana: