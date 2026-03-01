Tragedia en Berisso: un joven de 26 años murió tras chocar contra un paredón en la Avenida Montevideo

La ciudad de Berisso se encuentra conmocionada tras un trágico siniestro vial que le costó la vida a un joven de 26 años durante las últimas horas del sábado.

El hecho tuvo lugar exactamente a las 23:30, en la transitada intersección de la Avenida Montevideo y la calle 71. Alertados por un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas se desplazaron hasta el lugar del siniestro.

Al arribar, los agentes se encontraron con una escena devastadora: un automóvil Volkswagen Gol Trend de color negro había impactado violentamente contra un paredón.

En el interior del vehículo yacía el conductor en estado de inconsciencia. Gracias al hallazgo de una billetera con documentación personal dentro del habitáculo, el personal policial logró identificar a la víctima de manera inmediata.

Dada la magnitud del choque y la deformación del rodado, fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para liberar al joven que había quedado atrapado.

Una vez rescatado, una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Larrain. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, desde el nosocomio confirmaron minutos más tarde su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el impacto.

Detalles de la causa judicial

La investigación para esclarecer las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo quedó en manos de la Justicia: