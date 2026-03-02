ARBA cambia el cobro de Patentes: las 5 claves del nuevo esquema mensual en PBA

En una medida que busca oxigenar la economía de las familias en la Provincia de Buenos Aires, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, confirmó una reestructuración histórica en la forma de liquidar el Impuesto Automotor. A partir de este mes de marzo de 2026, el tributo de patentes se dividirá en cuotas mensuales, eliminando el esquema bimestral que regía hasta la fecha.

La decisión técnica, que ya fue implementada en los sistemas del organismo, implica que los contribuyentes recibirán un total de diez facturas hasta diciembre. Según explicaron desde la gobernación de Axel Kicillof, el objetivo es evitar los "saltos" bruscos en los vencimientos y permitir una planificación financiera más previsible frente a la inflación.

¿Quiénes pagarán menos este año?

Uno de los puntos más disruptivos de la jornada fue el anuncio sobre el valor nominal del impuesto. Cristian Girard aseguró que, debido a la nueva Ley Impositiva aprobada por la Legislatura, se corrigió el desajuste de valuaciones que afectó a los propietarios en 2025.

"Tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado", afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

Sin embargo, aclaró que este beneficio no alcanzará a los vehículos de alta gama o de mayor valuación fiscal, quienes mantendrán sus alícuotas actuales sin reducciones.

Este cambio no es aislado. La modernización tecnológica de ARBA permitió realizar este desdoblamiento sin errores en la base de datos de los millones de vehículos radicados en distritos como La Plata, Berisso y Ensenada.

La medida se conoce en una semana clave para la gestión provincial, donde también se definen las paritarias con los gremios estatales tras los últimos paros, y mientras crecen las consultas por los nuevos beneficios de Cuenta DNI en comercios de cercanía. El Ejecutivo busca, con estas medidas, dar señales de alivio en un contexto de alta presión sobre el consumo.