LA PLATA | Clausuraron una fiesta clandestina con 100 personas

Durante la madrugada de este domingo, las autoridades de La Plata desarticularon una fiesta clandestina que se desarrollaba en la zona sur del partido. El evento, que contaba con la asistencia de aproximadamente 100 personas, fue clausurado de inmediato por no cumplir con las normativas vigentes.

El procedimiento tuvo lugar en una propiedad ubicada en la zona de calle 19 bis y 670, en la localidad de Arana. Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició tras una denuncia que alertó sobre ruidos molestos y la realización de un evento masivo sin autorización en el predio mencionado.

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la subcomisaría jurisdiccional acudieron al lugar tras tomar conocimiento de la situación. Al arribar, los uniformados trabajaron de manera conjunta con inspectores municipales para verificar las condiciones del encuentro.

Una vez en el sitio, las autoridades procedieron a entrevistarse con el responsable de la vivienda. Al solicitarle la documentación y los permisos correspondientes para la realización de un evento de tal magnitud, se constató la ausencia total de avales por parte de la Municipalidad de La Plata.

Ante la falta de habilitación, se procedió al desalojo inmediato de los concurrentes y a la colocación de las fajas de clausura en el acceso a la propiedad. Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló de manera pacífica, finalizando sin heridos ni incidentes de resistencia.

La causa por infracción a las ordenanzas municipales vigentes quedó radicada en el Juzgado de Faltas en turno del Departamento Judicial La Plata. Será este organismo el encargado de determinar las sanciones económicas y administrativas correspondientes para el organizador del evento en las próximas horas.