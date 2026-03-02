Cómo eliminar el dolor lumbar: los 5 ejercicios clave recomendados por expertos para fortalecer la espalda

El dolor lumbar se ha convertido en una de las afecciones más comunes del siglo XXI, afectando a millones de personas que pasan largas jornadas frente al escritorio. Según especialistas de Desert Spine and Sports Physicians y la American College of Sports Medicine (ACSM), la clave para combatir esta molestia no es solo el descanso, sino el fortalecimiento muscular estratégico.

La inactividad física y los movimientos incorrectos son los principales responsables de la debilidad en la zona baja de la espalda. Por ello, establecer una rutina de ejercicios para el core resulta fundamental para estabilizar la columna y recuperar la movilidad perdida por el sedentarismo.

Los 5 ejercicios esenciales para proteger tu columna

Para quienes buscan una solución efectiva y segura, los expertos destacan cinco movimientos que pueden realizarse en casa y sin necesidad de equipamiento profesional:

Puente de glúteos: Acostado boca arriba, se eleva la cadera contrayendo glúteos y lumbares. Este ejercicio es vital para estabilizar la columna vertebral e incrementar la resistencia muscular. Ejercicio Superman: Tumbado boca abajo, se elevan brazos y piernas simultáneamente. Es ideal para activar la musculatura profunda de la espalda baja, mejorando drásticamente la postura y el equilibrio. Postura de Gato-Vaca: Un clásico de la movilidad articular que alterna el arqueo de la espalda con la elevación del pecho. Ayuda a reducir tensiones localizadas y debe coordinarse siempre con respiraciones profundas. Sentadillas de peso corporal: Al bajar la cadera manteniendo la espalda recta, se fortalece el tren inferior y la zona lumbar, promoviendo una alineación postural adecuada. Buenos días: Consiste en inclinar el torso hacia adelante con las manos tras la cabeza y las rodillas levemente flexionadas. Es un movimiento de control que refuerza los isquiotibiales y la zona lumbar.

Antes de comenzar, la American College of Sports Medicine enfatiza la importancia de una progresión paulatina. Para los principiantes, lo ideal es iniciar con el propio peso corporal y asegurar una técnica precisa, ya que una ejecución incorrecta podría agravar las molestias preexistentes.

Integrar estos movimientos en un circuito ajustable o dentro de una rutina de cuerpo completo no solo disminuye el riesgo de lesiones, sino que favorece el bienestar a largo plazo, permitiendo que la columna soporte mejor las exigencias de la vida cotidiana.