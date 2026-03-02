"Volvamos a los valores de Occidente": el mensaje que Javier Milei dejó en los libros de honor del Congreso

En el marco de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei cumplió con el tradicional protocolo de firma de los libros de honor de ambas cámaras.

Acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario dejó asentada una declaración de principios que marca el rumbo cultural de su gestión.

La rúbrica en el Salón Azul

Minutos antes de dirigirse al recinto, Milei plasmó en los libros de la Cámara de Diputados y del Senado una síntesis de su pensamiento político:

“La moral como política de Estado. Volvamos a los valores de Occidente: la Filosofía Griega, el Derecho Romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos. Viva la libertad Carajo”.

El acto protocolar se desarrolló en el emblemático Salón Azul, bajo la cúpula del Palacio Legislativo, tras recibir el saludo institucional en el Salón de las Provincias.

La ceremonia de este 2026 se dio en un clima de particular relevancia para el oficialismo. El Ejecutivo llega a este inicio de sesiones ordinarias tras un intenso período de extraordinarias en febrero, donde el Gobierno logró hitos legislativos clave:

Ley Penal Juvenil: Aprobación de la baja de la edad de imputabilidad.

Reforma Laboral: Sanción del proyecto que busca flexibilizar el mercado de trabajo.

Tras la firma, el Presidente se dirigió a la Asamblea Legislativa para brindar el informe sobre el estado de la Nación y trazar los lineamientos económicos y sociales para el año que comienza, ante la mirada de legisladores, gobernadores y el cuerpo diplomático.