Información General | 2 Mar
Legislatura bonaerense
Kicillof abre las sesiones ordinarias con un fuerte reclamo por la "deuda billonaria" de Nación
11:22 |El gobernador de la provincia de Buenos Aires brindará su discurso este lunes a las 17:00 ante la Asamblea Legislativa. Tras el mensaje de Milei en el Congreso, el mandatario bonaerense profundizará la confrontación con el modelo libertario y expondrá el impacto del ajuste en el territorio provincial.
La Legislatura bonaerense será esta tarde el escenario de un nuevo capítulo de la tensión política entre la Provincia y la Nación.
Desde las 17:00, el gobernador Axel Kicillof encabezará la apertura del período de sesiones ordinarias con un mensaje que buscará consolidar su rol como el principal contrapeso institucional al gobierno de Javier Milei.
Apenas 24 horas después de que el Presidente ratificara su rumbo económico ante el Congreso, Kicillof hablará ante los 92 diputados y 46 senadores provinciales.
El eje de su intervención no será solo un balance de gestión, sino una denuncia detallada sobre la asfixia financiera que, según denunciará, sufre la provincia más poblada del país.
Fuentes gubernamentales anticiparon que el mensaje de Kicillof estará estructurado sobre tres pilares de confrontación directa con la Casa Rosada:
-
La deuda billonaria: El Gobernador presentará cifras actualizadas sobre los fondos que la Nación adeuda a la Provincia en concepto de programas sociales, infraestructura y transferencias directas.
-
Impacto del ajuste: Se espera una exposición sobre cómo las políticas de La Libertad Avanza (LLA) han afectado la producción, el empleo y los servicios públicos en los 135 municipios bonaerenses.
-
Modelo alternativo: Kicillof aprovechará el estrado para marcar "diferencias de fondo" con la gestión nacional, reivindicando el rol del Estado provincial frente a la desregulación económica.
Detalles de la jornada
-
Hora: 17:00.
-
Lugar: Palacio Legislativo, La Plata.
-
Asamblea: Integrada por ambas Cámaras (138 legisladores en total).
-
Contexto: Se produce en el marco del inicio de un año legislativo donde el oficialismo provincial deberá buscar consensos para avanzar con leyes clave en medio de la crisis de recursos.