Rodrigo Castillo a un paso de Brasil: Lanús cierra una venta millonaria y Gimnasia no recibe nada

El mercado de pases del fútbol argentino sacude el sur del Conurbano con una operación relámpago. Lanús está a horas de oficializar la transferencia de Rodrigo Castillo al Fluminense de Brasil.

La cifra ronda los 10 millones de dólares, un negocio redondo para la institución granate que debe quedar sellado antes de este martes 3 de marzo, fecha límite del TMS de la FIFA.

La noticia genera un sabor agridulce en La Plata. Si bien Gimnasia realizó la venta inicial del jugador al Granate en julio de 2025, el club albiazul no percibirá ni un centavo de esta millonaria plusvalía.

Esto se debe que en aquel entonces transfirió el 80% del pase (la totalidad de lo que poseía), desprendiéndose de cualquier derecho económico futuro sobre el atacante.

Un ascenso meteórico en Lanús

Desde su llegada al club del sur por 1.700.000 dólares, Castillo se convirtió en una de las mejores inversiones de la gestión granate. Sus números en apenas ocho meses justifican el interés del fútbol brasileño:

Partidos jugados: 32

Goles: 14

Asistencias: 4

Títulos: 2 (Campeón con Lanús en el último semestre).

El plan de pagos: ¿Qué le queda cobrar a Gimnasia?

A pesar de no participar en la venta al "Flu", el Tesorero del Lobo sigue atento al calendario. Lanús compró al jugador en 9 cuotas y todavía resta una última obligación por saldar. Así viene el flujo de fondos para el club platense:

Resumen de Pagos y Cobros

Julio 2025 (Firma): Se percibió un monto de $380.000 , el cual ya figura como Cobrado .

Agosto 2025 - Febrero 2026: Se percibió un total de $1.120.000 (abonado en varias cuotas), con estado Cobrado .

Antes del 20 de marzo: Está programado un pago de $200.000, el cual se encuentra actualmente Pendiente.

Con la transferencia a Brasil, Lanús contará con liquidez inmediata para cancelar la última cuota de 200.000 dólares que vence este mes, cerrando definitivamente el vínculo administrativo con Gimnasia por el pase de Castillo.