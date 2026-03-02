Milei recalienta la polarización con el kirchnerismo y lanza la carrera hacia 2027

La apertura del 144° período de sesiones ordinarias no fue solo un acto protocolar; fue el lanzamiento oficial de la estrategia política de Javier Milei para los próximos dos años.

Ante una Asamblea Legislativa fragmentada, el Jefe de Estado decidió profundizar la grieta con el kirchnerismo, ubicándolo como el único adversario de cara a los desafíos parlamentarios de 2026 y las elecciones presidenciales de 2027.

Lejos de buscar consensos tras las reformas aprobadas en febrero, el líder de La Libertad Avanza (LLA) utilizó el estrado para confrontar directamente con los sectores que responden a la exmandataria Cristina Kirchner.

Los puntos más calientes del discurso

La exposición de Milei estuvo marcada por interrupciones constantes y un tono de confrontación que no se veía desde su asunción:

Ataque directo a CFK: El Presidente calificó a su antecesora como "corrupta" y aseguró que "va a seguir presa", definiéndola como la líder de una organización ilícita.



El Presidente calificó a su antecesora como "corrupta" y aseguró que "va a seguir presa", definiéndola como la líder de una organización ilícita. Tensión en las bancas: Milei rompió el protocolo de lectura para discutir cara a cara con diputados y senadores opositores, a quienes llamó "golpistas" y acusó de intentar boicotear la economía.



Milei rompió el protocolo de lectura para discutir cara a cara con diputados y senadores opositores, a quienes llamó "golpistas" y acusó de intentar boicotear la economía. Cargos graves: Al referirse al Memorándum con Irán, el mandatario les gritó "manga de asesinos y chorros" a los legisladores del bloque kirchnerista, generando un clima de máxima tensión en el recinto.

Al referirse al Memorándum con Irán, el mandatario les gritó "manga de asesinos y chorros" a los legisladores del bloque kirchnerista, generando un clima de máxima tensión en el recinto. Cánticos de la militancia: Desde los palcos y las bancas oficialistas, el gabinete y los legisladores de LLA acompañaron con el grito de "tobillera", en clara alusión a la situación judicial de la expresidenta.

El objetivo: polarizar para gobernar

Para los analistas, esta estrategia busca simplificar el escenario político: de un lado, el Gobierno libertario con sus reformas; del otro, el "modelo anterior" representado por el kirchnerismo. Al adelantar la campaña de 2027, Milei intenta obligar al resto de los bloques (como el PRO y la UCR) a definirse, mientras se prepara para un año legislativo donde cada ley será una batalla política