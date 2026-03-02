Denunciaron a Cordero y Pettovello por vincular al gremio UPRSA con el Fondo Preventivo de Crisis

En tiempos en donde el gobierno nacional justifica cualquier ajuste y viene haciendo apología de la “motosierra” para frenar los gastos, una nueva denuncia salpica a dos importantes referentes de la cartera de Trabajo, por el Fondo de Preventivo de Crisis a Empresas Privadas.

Ayer, en el marco de una presentación que realizó Marcelo Greco (foto) en el Tribunal en lo Correccional Federal número 12, se ratificó la exposición que su momento se había realizado por la transferencia de hasta dos mil millones de pesos mensuales a empresas de seguridad privada que usarían esta estrategia para incluso descontarles aportes jubilatorios a sus empleados.

La denuncia expone lo que estaría sucediendo con algunas firmas particulares ligadas al rubro de la seguridad que están alineadas al gremio UPSRA y un abogado del Ministerio de Trabajo.

En el escrito se detalla cómo la cartera que coordina y supervisa Julio Cordero ha utilizado la excusa del Sistema Preventivo de Crisis (una especie de subsidio que se implementó en tiempos de pandemia como “fondo solidario” y que a partir del 2023 pasó a llamarse de otra forma) para facilitarles fondos del Estado a través del Ministerio de Trabajo al Grupo Maipú o Securión, que cuentan con una actividad demostrada, con capacidad de solvencia por la cantidad de empleados y empresas privadas que cuentan en sus registros.

Según se explica en la denuncia, hay más de cien empresas de seguridad que están siendo beneficiadas por este tipo de acuerdos, cuando en realidad no los estarían necesitando.

Lo que se está reclamando es que haya mayores inspecciones y auditorías que justifiquen la transferencia de fondos del Estado, ya que a la vez con la excusa de estar en crisis, las mismas firmas no están aportando la totalidad de los aportes jubilatorios a sus trabajadores.

La denuncia recae sobre Sandra Pettovello y Julio Cordero, por una maniobra que afecta a más de tres mil trabajadores a partir de la complicidad que el gremio Unión Personal tiene con los dueños de las empresas más poderosas del rubro de la seguridad.