Franco Colapinto acelera en Melbourne: guía completa para seguir el debut argentino en la F1

La espera terminó para los fanáticos del automovilismo nacional. Este domingo 8 de marzo, el Gran Premio de Australia dará el puntapié inicial a la agenda 2026 de la Fórmula 1, inaugurando una nueva era reglamentaria en el icónico Circuito Albert Park.

Será la primera de las 30 competencias (24 Grandes Premios y 6 Sprints) que conforman el calendario más extenso de la historia.

Para Franco Colapinto, de 22 años, el desafío es mayúsculo. El argentino llega a Melbourne tras completar 352 giros en los tests de Baréin, acumulando un total de 2452 kilómetros de experiencia al mando del nuevo A526.

En Sakhir, su mejor tiempo fue de 1:33.818, apenas unas décimas por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly (1:33.421), lo que demuestra una paridad esperanzadora dentro del garaje de Enstone.

Cronograma para Argentina: ¡A preparar el café!

Debido a la diferencia horaria con Melbourne, los fanáticos en Argentina deberán seguir la actividad mayormente durante las noches y madrugadas:

Jueves 5 de marzo: Práctica Libre 1 (FP1) a las 22:30 .

Práctica Libre 1 (FP1) a las . Viernes 6 de marzo: Práctica Libre 2 (FP2) a las 02:00 ; luego, la Práctica Libre 3 (FP3) a las 22:30 .

Práctica Libre 2 (FP2) a las ; luego, la Práctica Libre 3 (FP3) a las . Sábado 7 de marzo: Clasificación a las 02:00 .

Clasificación a las . Domingo 8 de marzo: Gran Premio de Australia (58 vueltas) a la 01:00.

Expectativas y realidad de Alpine

Tras un 2025 decepcionante, la escudería Alpine buscará pelear en la zona media de puntos contra equipos como Haas, Racing Bulls, Williams y Audi.

"Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí", analizó Colapinto durante la pretemporada.

El argentino se mostró ansioso por ver el rendimiento real cuando la competencia se ponga seria en Australia, señalando que Mercedes aún podría tener potencial oculto que sirva como referencia para el resto de la parrilla.