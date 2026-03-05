Caos en la UNLP: 70 alumnos de Medicina fueron a rendir un final y se enteraron en la puerta que no había examen por el paro

Un inicio de semana accidentado se vivió en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Unos 70 estudiantes que se presentaron este lunes para rendir el examen final de Microbiología se encontraron con una sorpresa frustrante: la mesa fue suspendida debido a la adhesión de los docentes al paro universitario, una decisión que no fue comunicada previamente.

Desde el Centro de Estudiantes, conducido por la agrupación Remediar, confirmaron que la cátedra no envió ninguna notificación oficial sobre la cancelación. Esto provocó que decenas de alumnos, muchos de los cuales debieron pedir el día en sus trabajos o viajar largas distancias desde la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, llegaran a la unidad académica solo para ser notificados en el momento.

Tras el malestar generado, los representantes estudiantiles mantuvieron una reunión con la profesora titular de la materia. Según indicaron, el examen sería reprogramado para la próxima semana, con el lunes como fecha tentativa, aunque todavía resta la publicación oficial del cronograma.

"El reclamo no apunta contra la medida de fuerza docente, sino contra la falta de información previa que perjudica la organización de los alumnos", aclararon desde Remediar.

La preocupación en los pasillos de Medicina crece de cara a la semana del 16, donde ya está prevista otra jornada de paro universitario. Esa fecha coincide con una nueva mesa de finales, por lo que el Centro de Estudiantes exigió a las autoridades que se informe con antelación si se mantendrán las evaluaciones para evitar que se repita este escenario.