Nuevas tarifas del Renaper: ¿Cuánto cuesta sacar el DNI y el Pasaporte en 2026?

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó el nuevo cuadro tarifario que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos argentinos y extranjeros. Según el organismo, la medida busca garantizar la eficiencia de los servicios ante la creciente demanda de herramientas digitales y validación de identidad.

Los nuevos costos del DNI

A partir del 6 de marzo de 2026, el primer DNI para recién nacidos se mantendrá gratuito hasta los seis meses. Sin embargo, para el resto de los ciudadanos, los valores se ajustan de la siguiente manera:

DNI Regular: Las actualizaciones de los 5, 8 y 14 años, así como ejemplares por cambio de domicilio o rectificación, tendrán un valor de $10.000 .

Ciudadanos Extranjeros: Tanto la primera identificación como las actualizaciones para residentes temporarios o permanentes costarán $20.000.

Para quienes necesitan el documento con prioridad, las modalidades con recargo quedan fijadas en:

DNI Exprés: $26.000 total (recargo de $16.000). DNI 24 Horas: $41.000 total (recargo de $31.000). DNI al Instante: $57.000 (recargo de $47.000 en oficinas habilitadas).

Pasaporte: Trámites regulares y de urgencia

El costo para obtener el Pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende a $100.000. Este mismo valor aplica para pasaportes excepcionales para extranjeros, apátridas y refugiados.

En caso de requerir celeridad, los precios escalan significativamente:

Pasaporte Exprés: El costo total es de $200.000 .

Resolución Inmediata: El trámite más rápido del país alcanza un valor de $330.000.

Dato clave: La reposición por errores formales de emisión será sin cargo si se reclama dentro de los 90 días corridos tras la entrega. Si se detectan luego de ese plazo, el costo será de $10.000.

El esquema también alcanza a las empresas y organismos que utilizan tecnología API REST para verificar identidades. El costo por transacción será escalonado, partiendo de $60 para consumos menores y bajando hasta $20 para más de 2 millones de operaciones mensuales. Por su parte, la autorización de viaje al exterior para menores tendrá un arancel de $30.000.