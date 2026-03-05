El abrazo del narcotráfico: la sugestiva cercanía de la diputada Villaverde con la Corte Suprema

las imágenes suelen decir mucho más que los expedientes. El reciente encuentro público entre la diputada Lorena Villaverde y tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha dejado de ser una anécdota social para convertirse en un escándalo institucional que huele a impunidad.

La legisladora, a quien sectores de la oposición y la prensa internacional ya tildan sin miramientos como la "narco-diputada".

La legisladora fue captada en una actitud de extrema familiaridad —"abracitos y toqueteos", según testigos— con los cortesanos que deberían velar por la transparencia total del sistema. El gesto resulta, como mínimo, sugerente para un país que se desangra bajo el avance del crimen organizado.

Vínculos que queman: Cocaína y testaferros

Para entender la gravedad del "toqueteo", hay que recordar quién es Villaverde. Su sombra no es solo política; es judicial y transnacional:

El entorno Machado: Villaverde es señalada como la pareja del presunto testaferro de Fred Machado , el empresario vinculado al tráfico de toneladas de cocaína y logística aérea para el narcotráfico.

El antecedente internacional: Sobre la mesa de análisis político flotan los reportes de su presunto paso por cárceles de Estados Unidos por tráfico de drogas.

Investigación abierta: Mientras se la investiga por sus nexos con el dinero sucio, ella se pavonea ante la cúpula del Poder Judicial.

¿Justicia independiente o cortesanos de turno?

"Justicia independiente te dicen", reza el sarcasmo que inunda las redes sociales. Lo cierto es que la imagen de los máximos jueces de la Nación dejándose abrazar por una figura tan cuestionada rompe cualquier protocolo de ética judicial.

¿Cómo puede el ciudadano común confiar en un fallo de la Corte cuando sus integrantes se muestran en una actitud de complicidad física con quienes están bajo la lupa por narcoactividad? El lenguaje corporal en la política argentina suele ser un contrato de protección firmado ante las cámaras.

Puntos clave del escándalo: La imagen: Abrazos y gestos de afecto entre Villaverde y tres jueces supremos.

El prontuario: Vínculos con Fred Machado y causas por tráfico de cocaína.

La reacción: Fuerte repudio social ante lo que se percibe como la "entrega" de la Corte al narcotráfico.

Un sistema que da bronca

La promiscuidad entre el legislativo y el judicial, con el narcotráfico como invitado de honor en el medio, genera una sensación de náusea institucional.

Si la Corte Suprema de Justicia se deja "toquetear" por el entorno de los kilos de cocaína, la pregunta ya no es si la justicia es lenta, sino para quién trabaja realmente.