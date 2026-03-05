Día Mundial de la Audición 2025: cómo el "Cambio de Actitud" puede salvar tus oídos

Cada 3 de marzo, el mundo se une bajo una premisa fundamental: oír es un privilegio que debemos proteger. Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa el Día Mundial de la Audición, una fecha clave para concienciar sobre la prevención de la sordera y la importancia de los chequeos regulares.

Lema 2025: "Cambia de actitud y toma el mando"

Para este 2025, la campaña evoluciona sobre la base del año anterior. Bajo el lema: "Cambia de actitud: toma el mando para hacer del cuidado de los oídos y la audición una realidad para todos", la OMS invita a personas de todas las edades a dejar de ser sujetos pasivos y convertirse en gestores activos de su propio bienestar auditivo.

Este enfoque busca erradicar la negligencia y el estigma, recordando que más del 80% de las necesidades de cuidado auditivo permanecen desatendidas, lo que genera un costo global cercano al billón de dólares anuales debido a la pérdida de audición no tratada.

La tecnología como aliada: Conoce la App HearWHO

Una de las mayores barreras para la salud auditiva es que los problemas suelen ser invisibles hasta que están muy avanzados. Para combatir esto, la OMS ha desarrollado HearWHO, una aplicación móvil que permite realizar un examen auditivo preliminar.

Aunque no sustituye el diagnóstico de un profesional, esta herramienta es vital para:

Detectar signos tempranos de pérdida de audición.

Motivar a los usuarios a realizarse un chequeo anual .

Facilitar a los trabajadores sanitarios una evaluación rápida en comunidades con poco acceso a especialistas.

La trayectoria de este día internacional muestra una preocupación creciente por nuestro entorno sonoro:

2024: Se centró en el cambio de mentalidad para eliminar mitos.

2023: El foco estuvo en integrar la audición en la atención primaria .

2022: Bajo el lema "Para oír de por vida, ¡escucha con cuidado!", se alertó sobre los peligros de los ruidos fuertes y el uso de auriculares.

La mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Audición es pasando a la acción. Los expertos recomiendan realizarse un estudio de niveles auditivos dentro del chequeo médico anual y adoptar prácticas de protección, especialmente si trabajas en entornos ruidosos.