Inseguridad: su cuñado le robó 30 mil dólares en Ensenada

La Comisaría 1ª de Ensenada inició una investigación por un robo que involucró a allegados de la persona denunciante y que se produjo en el interior de una vivienda familiar, según confirmaron fuentes del caso.

El caso se remonta al 19 de febrero, cuando una mujer salió de su casa tras contar y resguardar una suma considerable de dinero. Al regresar más tarde, advirtió la ausencia de una parte significativa de esos fondos. Tras una revisión más detallada, constató la falta de aproximadamente 30 000 dólares, junto con otras monedas extranjeras (400 euros y 400 pesos bolivianos).

La pesquisa judicial se centró en varios hombres que, por la relación de parentesco o confianza con la denunciante, estuvieron involucrados en la causa. Como resultado de las diligencias, dos hombres fueron aprehendidos y se secuestraron parte de los valores denunciados, aunque aún resta determinar el paradero de la totalidad de lo sustraído. Fueron identificados como R.L.L. (52) y L.F.L. (27).

Los procedimientos incluyeron órdenes de registro en viviendas particulares de Punta Lara, y la causa continuará bajo la órbita de la UFI N.º 3 de La Plata y el Juzgado de Garantías N.º 2.