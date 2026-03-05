Caos y detención en el Tren Roca: un hombre armado con un cuchillo obligó a frenar la formación en Guernica | VIDEO

Los pasajeros que esperaban el tren este martes en la estación de Guernica, partido de Presidente Perón, fueron testigos de una escena tan peligrosa como surrealista.

Un hombre, visiblemente alcoholizado y armado con lo que parecía ser un cuchillo, bajó a la zona de vías y se plantó frente a una formación de la Línea General Roca que se dirigía hacia Alejandro Korn.

El sujeto, que caminaba con el torso desnudo y agitando su remera en una mano, avanzó de frente al tren mientras el maquinista accionaba la bocina y reducía la velocidad hasta frenar por completo para evitar una tragedia.

Los videos captados por los usuarios muestran el momento en que el joven, lejos de deponer su actitud, continuó merodeando el frente de la locomotora con el arma blanca en su poder.

Con el servicio ya interrumpido, la tensión aumentó cuando dos efectivos de la policía bajaron a las vías para interceptarlo. Al verse acorralado, el agresor realizó una maniobra desesperada: se metió debajo del ferrocarril intentando ocultarse entre los bogies y las ruedas.

Reducción y detención

La intervención policial fue rápida. Un tercer oficial se sumó al operativo y, tras unos minutos de forcejeo, lograron sacar al joven de su escondite debajo de los vagones.

Fue reducido sobre el balasto y esposado de inmediato ante los gritos de los pasajeros que observaban desde los andenes.

Resumen del incidente: Lugar: Estación Guernica, Línea Roca.

Estado del sujeto: Alcoholizado y armado con un cuchillo.

Consecuencia: Interrupción breve del servicio hacia Alejandro Korn.

Resolución: Detenido por personal policial tras esconderse bajo el tren.

Una vez que las fuerzas de seguridad aseguraron la zona y trasladaron al detenido a la comisaría local, el servicio fue reanudado, aunque con las demoras lógicas derivadas del operativo de emergencia.