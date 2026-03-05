Dormir 45 minutos potencia el aprendizaje y alerta sobre el insomnio en estudiantes

Dormir no es solo una necesidad biológica: es una condición central para el aprendizaje, la memoria y el desarrollo cerebral. En un contexto atravesado por el estrés, las pantallas y la hiperestimulación constante, el descanso reparador se volvió cada vez más difícil de alcanzar, incluso cuando existen las condiciones físicas para dormir.

El problema no es únicamente la falta de horas de sueño nocturno. La ciencia advierte que la calidad del descanso y la posibilidad real de que el cerebro “se apague” son determinantes para incorporar nuevos conocimientos. En ese escenario, la siesta reaparece como una herramienta estratégica, pero no de cualquier manera ni por cualquier duración.

Una siesta de 45 minutos y el “reinicio” del cerebro

Una investigación publicada en enero de 2026 por la Universidad de Friburgo, en conjunto con el Hospital Universitario local y la Universidad de Ginebra, identificó un dato clave: 45 minutos de siesta serían suficientes para mejorar la capacidad de aprendizaje.

El estudio, liderado por Christoph Nissen y publicado en la revista científica NeuroImage, demostró que ese período permite una reorganización efectiva de las conexiones neuronales, facilitando que nueva información se almacene con mayor eficacia.

Hasta ahora, este proceso de “reinicio sináptico” estaba comprobado únicamente durante una noche completa de sueño. La novedad radica en haber identificado un umbral temporal concreto durante el descanso diurno.

La investigación se realizó sobre 20 adultos jóvenes sin patologías diagnosticadas, divididos en dos grupos: quienes realizaron una siesta reparadora y quienes permanecieron despiertos durante dos tardes consecutivas. A través de estimulación magnética transcraneal (EMT) y electroencefalograma (EEG), los científicos midieron la fuerza y flexibilidad de las conexiones neuronales.

Los resultados fueron contundentes: tras despertar de la siesta, el cerebro mostró una mayor capacidad para generar nuevas conexiones, clave para tareas de memoria, integración de conceptos y aprendizaje complejo.

Insomnio: un enemigo silencioso del rendimiento académico

Así como la siesta puede potenciar el aprendizaje, el insomnio actúa en sentido inverso. Y sus efectos, lejos de ser transitorios, se acumulan con el tiempo.

Un estudio reciente encabezado por la Dra. Linn Nyjordet Evanger, del Departamento de Salud Pública Global y Atención Primaria de la Universidad de Bergen, puso el foco en la falta de sueño durante la adolescencia.

Esta línea de investigación fue retomada en un artículo de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, publicado a comienzos de 2026, que cruzó los datos científicos con calificaciones escolares oficiales.

El trabajo, firmado por el Dr. Nicolás Parra Bolaños, sostiene que a menor cantidad de horas de sueño y mayor sintomatología de insomnio, peores resultados académicos, con efectos que se mantienen de forma longitudinal en el tiempo.

Dormitar no alcanza: la consolidación de la memoria requiere sueño real. Además, el estudio advierte que el insomnio impacta con mayor fuerza en adolescentes con síntomas de ansiedad y depresión, en una relación bidireccional compleja.

Diferencias de género y una alarma educativa global

Las investigaciones también remarcan diferencias de género: las mujeres —y especialmente las adolescentes— presentan un mayor deterioro de la memoria asociado al insomnio. Diversos estudios coinciden en que las mujeres necesitan dormir más horas que los hombres para sostener el equilibrio físico, hormonal y mental.

El problema excede lo individual. En distintos países, la evidencia científica ya empujó a replantear los horarios de ingreso escolar. Según la Sociedad Española de Médicos de Familia, cuatro de cada diez menores entre 8 y 16 años no cumplen con las horas de sueño recomendadas durante la semana.

En adolescentes, el dato es aún más alarmante: el 52,4% duerme menos de 8 horas por noche, lo que repercute directamente en el rendimiento académico y en la gestión emocional.