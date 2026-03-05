China convierte la longevidad en política de Estado y motor económico

Por primera vez en su historia reciente, el envejecimiento poblacional dejó de ser una tendencia pasiva para transformarse en una política de Estado. Según datos oficiales difundidos por CGTN y Xinhua, más de 323 millones de personas mayores de 60 años viven hoy en China, lo que representa el 23% de la población total.

El salto demográfico se combina con un dato clave: la esperanza de vida alcanzó los 79 años en 2024, consolidando décadas de mejoras sostenidas en salud pública y desarrollo económico. Este escenario llevó al gobierno chino a integrar el envejecimiento saludable como eje estratégico del 14.º Plan Quinquenal (2021-2025) y a proyectar nuevas prioridades hasta 2030.

Para el profesor Wang Hongman, director del Instituto de Salud y Sociedad de la Universidad del Sudeste, el proceso “refleja avances estructurales que hoy permiten pensar la longevidad como un activo social y económico”.

Servicios comunitarios para permanecer en casa

Uno de los pilares del modelo chino es evitar la institucionalización masiva de personas mayores. Las autoridades nacionales y provinciales impulsan servicios de proximidad que permiten envejecer en el propio barrio, con apoyo profesional y entornos accesibles.

En ciudades como Nantong, provincia de Jiangsu, se implementaron visitas domiciliarias y líneas de asistencia con monitoreo básico de salud, apoyo doméstico y acompañamiento social. A esto se suman experiencias comunitarias como los comedores para personas mayores en el distrito de Gaochun, Nanjing, donde las tarifas se reducen según la edad y son gratuitas para quienes superan los 90 años.

Además, el reparto de alimentos llega a personas con movilidad reducida, reforzando la integración social y el cuidado cotidiano.

Urbanismo accesible y reformas legales

Desde septiembre de 2023, una legislación nacional exige accesibilidad universal en viviendas y espacios públicos. Durante el actual Plan Quinquenal se renovaron más de 240.000 vecindarios y se instalaron 129.000 ascensores, beneficiando a más de 40 millones de hogares.

El objetivo es claro: que las personas mayores permanezcan en sus comunidades históricas, sin verse obligadas a desplazarse o abandonar sus redes sociales y barriales.

Tecnología aplicada al cuidado de la vejez

La innovación tecnológica es otro eje central. En Pekín y en provincias como Heilongjiang, se desarrollan programas piloto con dispositivos inteligentes, plataformas digitales y sistemas de monitoreo remoto en tiempo real.

Entre las soluciones implementadas se destacan:

Colchones inteligentes que monitorean signos vitales

Alertas automáticas ante anomalías de salud

Plataformas digitales conectadas a familiares y cuidadores

Almacenamiento de datos médicos en la nube

El hospital de rehabilitación social de Heilongjiang integra estos sistemas para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del cuidado, un modelo que, según Wang, redefine la asignación de recursos sociales.

La economía plateada como motor del crecimiento

El envejecimiento también impulsa una transformación económica profunda. Para 2030, la población mayor de 60 años superará los 390 millones y, según proyecciones oficiales, en 2035 la llamada economía plateada representará casi el 10% del PBI nacional, con un valor estimado de 30 billones de yuanes (USD 4,2 billones).

Este sector abarca:

Tecnología y dispositivos inteligentes

Robótica aplicada al cuidado

Turismo senior y recreación

Productos y servicios adaptados

Solo en el primer semestre de 2025, los ingresos por turismo para personas mayores crecieron 26,2%, y este grupo ya representa una quinta parte de los viajes nacionales.

Un modelo con proyección global

La experiencia china muestra cómo el envejecimiento puede transformarse en una oportunidad de cohesión social e innovación económica. Reformas legales, tecnología aplicada y organización comunitaria conforman un enfoque integral que hoy es observado por otros países frente al mismo desafío demográfico.

Lejos de ser una carga, la longevidad se consolida en China como valor estratégico, con personas mayores activas, integradas y protagonistas de una nueva etapa social.