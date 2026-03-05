Información General | 4 Mar
Ola de calor
Golpe de calor: qué pasa en el cuerpo y cómo actuar a tiempo
Las altas temperaturas continúan y el riesgo sanitario aumenta. El golpe de calor es una urgencia médica que puede afectar a cualquier persona cuando el organismo pierde su capacidad de regular la temperatura. Qué ocurre en el cuerpo, cuáles son los síntomas y cómo actuar sin demoras.
Las jornadas de calor extremo que se repiten en la región ponen en alerta a la población. El golpe de calor no es una molestia pasajera: se trata de una enfermedad aguda potencialmente mortal que se produce cuando el cuerpo deja de controlar su temperatura interna.
El organismo humano mantiene normalmente una temperatura cercana a los 36,5 a 37 °C, gracias a un sistema de regulación ubicado en el hipotálamo, una estructura del cerebro que actúa como un termostato natural. Este centro controla de forma permanente el equilibrio térmico y activa respuestas automáticas cuando detecta un aumento de temperatura.
Uno de los primeros mecanismos es la vasodilatación: los vasos sanguíneos se expanden, aumenta el flujo de sangre bajo la piel y el cuerpo libera calor hacia el exterior por irradiación. Este proceso permite transferir el calor desde los órganos internos hacia la superficie corporal.
Otro recurso clave es la transpiración. El sudor, al evaporarse con el movimiento del aire, enfría la piel y ayuda a reducir la temperatura corporal. A esto se suma el aumento de la frecuencia respiratoria, que permite eliminar aire caliente y captar aire más fresco, contribuyendo al enfriamiento de la sangre.
Cuando estos mecanismos funcionan correctamente, el cuerpo logra adaptarse al calor. El problema aparece cuando dejan de ser suficientes.
Golpe de calor: por qué falla el sistema de regulación
El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de autorregularse, generalmente por deshidratación, exposición prolongada a altas temperaturas o falta de reposición de líquidos y sales.
En ese contexto, el sistema de control térmico colapsa y se produce un traumatismo térmico agudo. La temperatura corporal puede elevarse rápidamente y generar daños en órganos vitales.
Los síntomas más frecuentes incluyen:
-
Piel caliente y seca
-
Malestar general
-
Náuseas y vómitos
-
Taquicardia
-
Confusión o dificultad para hablar
-
Pérdida de conocimiento
La presencia de alteraciones neurológicas es una señal de alarma. El golpe de calor constituye una urgencia médica y requiere atención inmediata.
Cómo actuar ante un caso de golpe de calor
La respuesta rápida puede marcar la diferencia. Ante la sospecha de golpe de calor, se deben tomar medidas inmediatas mientras se gestiona el traslado a un centro de salud.
Qué hacer de inmediato:
-
Retirar la ropa de la persona afectada
-
Humedecer el cuerpo con agua
-
Aplicar toallas frías o hielo en axilas, cuello e ingles
-
Trasladar sin demora a un centro médico
En el ámbito hospitalario, el tratamiento incluye la reposición de agua y sales por vía intravenosa, controles clínicos y estudios para evaluar posibles complicaciones. La atención oportuna es clave para evitar consecuencias graves.