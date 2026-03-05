La Plata: Nicolás Morfone quiso sacarle pecho a Alak, pero se le cayó el corpiño y arrugó

Durante la mañana de este martes 3 de marzo 2026, la política de la ciudad de La Plata respiró el acontecimiento institucional más importante de cada año: el intendente Julio Alak abrió, con un largo y detallado discurso, el 83° período legislativo del Concejo Deliberante.

Minutos antes del inicio de la sesión especial, las autoridades del HCD, junto a los presidentes de todos los bloques con representación parlamentaria local, caminaron unos 50 pasos desde el Concejo hasta el depacho del jefe comunal, para acompañarlo hasta el recinto.

El edil Nicolás Morfone, una rarísima especie híbrida (en el más amplio sentido de la palabra), quiso plantarse como el más picante sosteniendo cartelitos sobre su banca, pero decidió bajarlos antes de la entrada del intendente, a quién manguea periódicamente sin resultados positivos.

En ese sentido, aseguran conspicuos pasilleros amarillos que Nicolás Morfone aprovechó la buena onda de Alak y lo mangueó a cambio de su voto en temas importantes. "Le pidió plata para irse a Europa con su ex novia, a la que le habría metido los cuernos con su actual pareja", aseguró un PROvocador empleado del HCD.

"Bueno, en verdad la cosa es así, escuchá bien que te vas a sorprender: Nico se enamoró de su mejor amigo y como no se animó a decísrselo, se puso de novio con su hermana, una bella dama que milita con Nico hace una década, para tenerlo siempre cerca a su galán. Esa hermana de su amor imposible es con la que cuerneó a la que hoy se quiere llevar a pasear a Europa con plata del municipio, porque ella sabe cosas suyas que si las cuenta él quedaría peor parado que Benjamín Netanyahu en Irán", sentenció nuestra fuente, que lo conoce demasiado a Morfone.

Entonces, casi sin entender nada, le pregunté con flagrante inocencia a mi informante: ¿Pero por qué le pone cartelitos en contra a Alak si le pidió la plata para irse a Europa? Él, casi con desprecio me dijo: "Porque el turco lo sacó cagando, entonces está re enojado. ¿Vos sabés lo que es un bilingüe despechado?".

En definitiva, el caso de Morfone fue la comidilla de todos los presentes en el recinto de sesiones esta mañana. Puso cartelitos contra Alak, pero los sacó antes que los vea. Se hace el duro, pero quienes lo frecuentan legislativa y políticamente aseguran que se orina encima cuando lo ve.

Nocolás Morfone es de esas figuras que cargan con una personalidad permanentemente indefinida, que lo lleva a permanecer dentro del guardarropas aunque se muere por salir y gritar a los cuatro vientos sus deseos más fuertes e incontrolables.