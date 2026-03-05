Un camión se incendió en la Autopista La Plata–Buenos Aires y provocó importantes demoras

Un camión se prendió fuego repentinamente este miércoles por la mañana en la Autopista La Plata-Buenos Aires y encendió alarmas en la zona. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 44 de la traza, a la altura de Villa Elisa y en sentido a La Plata, y ya fue controlado.

El incendio provocó la interrupción de la circulación en ambos carriles de la autovía y los vehículos debieron ser desviados por la banquina para evitar que las llamas pudieran alcanzarlos. Incluso, los autos circularon por la zona lindera a la autopista mientras se desarrollaba el operativo.

Fuentes del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de la ciudad informaron que trabajaron en el lugar y que se solicitó personal de prevención para ordenar el tránsito, dado que los vehículos avanzaban también más allá de la banquina.

El incendio se produjo cerca de las 9 por motivos que todavía se desconocen. No hubo participación de otro vehículo, por lo que se presume que pudo haber sido originado por un desperfecto mecánico.

La visibilidad en la zona se vio seriamente reducida por el humo del incendio y por la intensa niebla que cubría la ciudad durante la mañana. Como consecuencia, los vehículos circularon a baja velocidad.

Desde AUBASA informaron que no se registraron heridos y confirmaron que autos y motos fueron desviados por el parquizado lateral. Además, indicaron que se envió asistencia vehicular mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego.

El tránsito comenzó a normalizarse una vez controlada la situación, aunque persistieron las demoras en la zona.