La Provincia retoma las paritarias con docentes y estatales tras el paro y en medio de fuertes tensiones

Luego del paro que llevaron adelante los docentes y estatales bonaerenses el último lunes, el gobierno de Axel Kicillof recibirá este miércoles a ambos sectores para retomar las paritarias y negociar un nuevo aumento salarial. Si bien la Provincia espera llegar a una solución, advirtió que el último ofrecimiento fue, “probablemente, el mejor del país”.

Las reuniones se desarrollarán en La Plata en dos turnos: primero serán recibidos los docentes desde las 11 y luego, a las 13, las centrales que nuclean a los estatales alcanzados por la Ley 10.430.

El encuentro se dará en un clima de tensión tras el rechazo del 3% de ajuste total propuesto por las autoridades bonaerenses, que incluyó además un 1,5% retroactivo a diciembre. La oferta fue descartada de plano por los gremios y derivó en una fuerte protesta contra el Ejecutivo, que sin embargo decidió no cerrar la paritaria por decreto.

Ante ese escenario, el Gobierno bonaerense resolvió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores percibieran una merma en relación a enero, y convocó nuevamente a negociar esta semana.

Más allá de los contactos informales, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó bajar las expectativas gremiales y volvió a remarcar las restricciones presupuestarias derivadas de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, sostuvo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”. Si bien reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, afirmó que continuarán trabajando con paritarias libres, aunque condicionadas por la situación financiera de la Provincia.

Bianco detalló que la administración bonaerense enfrenta un recorte de $15 billones en recursos, cifra que asciende a $22 billones si se suma la caída de la coparticipación y de la recaudación fiscal propia. Según explicó, ese monto equivale a medio presupuesto anual.

En este contexto, tanto el Gobierno como los dirigentes sindicales —que reciben fuertes presiones de sus bases para profundizar el plan de lucha— intentarán alcanzar un acuerdo antes de mitad de mes, cuando la Provincia suele cargar los haberes que se cobran al mes siguiente.