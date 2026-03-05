La UNLP extendió la inscripción a becas 2026 hasta el 8 de marzo

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) extendió el plazo para anotarse en las becas destinadas a ingresantes 2026 y estudiantes de grado, que ahora podrán inscribirse hasta el 8 de marzo. El trámite se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní.

La información fue confirmada por la Prosecretaría de Bienestar Universitario, que aclaró que se trata de la última prórroga del año para quienes quieran acceder a las ayudas que buscan garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso en las distintas carreras.

Según se informó, las becas están dirigidas tanto a estudiantes regulares como a quienes comienzan este año sus estudios en la UNLP. El proceso de inscripción es 100% digital y se realiza ingresando a SIU Guaraní, en la sección “Trámites”, luego “Convocatorias a becas”, donde se debe completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

Una por una, las becas disponibles

Actualmente, los estudiantes pueden postularse a las siguientes líneas de asistencia:

Ayuda económica para estudiantes inquilinos/as.

Ayuda para estudiantes con alguna discapacidad.

Ayuda para estudiantes con hijos/as.

Bicicleta Universitaria.

Beca “Tu PC para Estudiar” de Conectividad.

Comedor Universitario.

Beca para estudiantes liberados/as.

Desde la universidad recordaron que las becas son incompatibles con quienes tengan un título terciario o de grado emitido por cualquier institución universitaria.

Con la extensión confirmada, quienes todavía no iniciaron el trámite tendrán una última semana para completar la inscripción.