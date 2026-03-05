Milei paga 100 millones a directores de YPF, mientras crecen "abandono, contaminación y cáncer" en el Gran La Plata

Mientras las zonas donde YPF tiene instaladas sus plantas industriales sufren como nunca antes los efectos devastadores de la falta de inversión, especialmente en materia ambiental, el directorio de la empresa estatal más grande del país les paga a sus 16 integrantes (directores y síndicos), montos que promedian los 100 millones de psos mensuales de bolsillo.

El abandono es llamativo en las plantas del Complejo Industrial La Plata de YPF, ubicado en una amplia zona de cientos dehectáreas distribuídas en los distritos de Ensenada (la mayoría) y Berisso, muy cerca del límite con la capital bonaerense. Sobre todo llama la atención porque el presidente de la empresa, Horacio Daniel Marín, es nacido y criado en Berisso y conoce bien los efectos nocivos inmediatos de la falta de mantenimiento.

Marín muestra ostentoso y obsceno, en algunos medios de comunicación a los que les paga cifras increíbles, una YPF deslumbrante, ganadora, competitiva y en crecimiento, cuando en realidad nada de eso es así. La empresa se cae a pedazos y sus empleados se cansan de mostrar las anomalías a sus familiares y amigos a través de fotos y videos de WhatsApp que resultan temerarios.

Un video (podés verlo al final de esta nota) muy corto y contundente del economista y comunicador Hernán Letcher, muestra a las claras las prioridades de gastos del gobierno de MIlei en YPF: sueldos exhorbitantes (del Estado) a los directores (casi todos ex funcionarios que nada saben de hidrocarburos) y una verdadera fortuna invertida en periodistas amigos y medios afines al régimen M.

Sueldos que envidian en Europa y EE.UU

A partir de 2025 y principios de 2026, los directores titulares de YPF perciben sueldos elevados, con reportes que indican promedios superiores a los USD 70.000 mensuales, equivalentes a más de $105 millones de pesos argentinos. Estas remuneraciones aumentaron un 388% tras aprobaciones en 2024, generando controversia por la brecha con otros salarios del sector público.

Detalles clave sobre los sueldos del Directorio de YPF Aumentos y montos: En julio 2025, se aplicó un ajuste que elevó los salarios promedio de los directores a unos USD 74.000 mensuales.

Contexto de los aumentos: A principios de 2024, se aprobaron subas que quintuplicaron los honorarios, situándolos inicialmente cerca de los $70 millones mensuales.

Funcionarios públicos: Existe un debate sobre si funcionarios del gobierno nacional cobran estos montos o si están topados por regulaciones de la administración pública.

Destino de los fondos: Informes indican que en 2024 se destinaron más de USD 9 millones en honorarios, y se proyectaron incrementos millonarios adicionales en pesos para 2025-2026.

Desde principios de 2026, Horacio Daniel Marín se desempeña como Presidente y CEO de YPF. El Directorio Titular incluye figuras clave como Manuel Adorni (representante del Estado), Lisandro Catalán, Martín Maquieyra, Eduardo Alberto Ottino, Guillermo Gustavo Koenig, Emiliano José Mongilardi, César Rodolfo Biffi, Andrea Mariana Confini, Gerardo Damián Canseco y Guillermo Francos.

Estructura del Directorio y Gestión Presidente y CEO: Horacio Daniel Marín.

Director Titular (Estado): Manuel Adorni.

Comité Ejecutivo/Vicepresidentes: Matías Farina (Upstream), Santiago Martínez Tanoira (LNG y Gas) y Mauricio Alejandro Martín (Midstream y Downstream).

CADA DIRECTOR DE YPF SE LLEVÓ $1.145 MILLONES EN 2025 EN CONCEPTO DE HONORARIOS Y RETRIBUCIONES



A las pruebas me remito:



🔸 El balance de la compañía lo detalla: $16.031 MILLONES POR HONORARIOS DE DIRECTORES Y SÍNDICOS.



🔸 Si divido de manera homogénea el valor entre 11… pic.twitter.com/6Hl57EKWsq — Hernán Letcher (@hernanletcher) March 3, 2026

