La Plata: el oficialismo consolida su poder y se apodera de varias comisiones claves en el Concejo

Con el inicio del año legislativo 2026, el Concejo Deliberante de La Plata definió la estructura de sus comisiones internas, los motores donde se cocinan las ordenanzas antes de llegar al recinto.

La nueva configuración refleja el fortalecimiento del intendente Julio Alak, quien logró ubicar a hombres de su extrema confianza en los puestos de mayor peso político y técnico.

El bloque de Fuerza Patria (ex Unión por la Patria) se aseguró la conducción de las tres comisiones que marcan el pulso de la ciudad:

Hacienda, Presupuesto y Cuentas: Será presidida por Pablo Elías. El concejal, que recientemente rompió con La Cámpora para conformar un armado territorial alineado directamente con Alak, tendrá la llave del debate presupuestario y el seguimiento de los recursos municipales. Planeamiento, Urbanismo y Tierras: Quedó en manos de Sergio Resa. El arquitecto y exsecretario del área desembarca en el Concejo para darle un marco normativo al ambicioso Plan de Ordenamiento Territorial que impulsa el Ejecutivo local. Legislación, Interpretación y Reglamento: Continuará bajo la conducción de Juan Manuel Granillo Fernández. El referente tolosista, actual Vicepresidente 1° del cuerpo, será el encargado de blindar jurídicamente cada expediente que envíe el Palacio Municipal.

Un reparto con guiños a la oposición

A diferencia de otros períodos, la distribución de este año muestra una apertura hacia bloques opositores y unibloques, en un intento por garantizar la gobernabilidad en un recinto fragmentado:

Seguridad : Sorprendió la designación de Juan Pablo Allan , quien manejará un área sensible en un contexto de reclamos vecinales por la prevención del delito.

Transporte y Tránsito : La libertaria Florencia Barcia (quien migró de Juntos por el Cambio a LLA) presidirá esta comisión, central para debatir la licitación del transporte público.

Ambiente : Quedó para Sabrina Morales (LLA), mientras que Salud será liderada por Micaela Maggio , referenciada en el ala política de Guillermo "Nano" Cara.

Cultura y Educación: Será presidida por Melany Horomadiuk, quien tras su salida del radicalismo maneja su propio bloque, ASAP Nueva Generación.

El esquema de autoridades por Comisión