La IAME Argentina Arranca con Éxito en el Kartódromo Internacional de la Ciudad de Buenos Aires

Un Semillero para el Automovilismo Mundial

"Este es el semillero para el Automovilismo mundial", dijo Andújar, resaltando la importancia de la categoría IAME en la formación de jóvenes pilotos. "Tenemos niños de 7 años corriendo", agregó, subrayando lo emocionante que es ver cómo se desarrollan y crecen en el deporte.

La Repercusión de Franco Colapinto Impulsa el Interés

La repercusión de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha generado un mayor interés en el karting en Argentina, lo que se refleja en la cantidad de nuevos pilotos que se suman a la categoría IAME.

"Es un momento emocionante para el karting argentino", afirmó Andújar.

La Competencia por los Cupos a la IAME World Final

Los pilotos de la IAME Argentina están luchando por obtener cupos para la IAME World Final, la competencia más importante de la categoría a nivel mundial.

Con la primera fecha ya disputada, la competencia está que arde y los pilotos están ansiosos por demostrar su talento en la pista.