Coudet fue presentado como nuevo DT de River: "el ADN de mis equipos va de la mano con el ADN del hincha".

El Mundo River tiene nuevo conductor. En una conferencia de prensa marcada por la distensión y la adrenalina, Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado oficialmente como el sucesor de Marcelo Gallardo.

El presidente del club, Stefano Di Carlo, y el secretario técnico, Enzo Francescoli, encabezaron el acto en el que le dieron una calurosa bienvenida al exentrenador del Alavés.

"Sabía que los caminos se iban a cruzar, aunque lamentablemente se dio con la salida de Marcelo, algo que no me pone feliz", confesó Coudet, quien lució su clásica bufanda a pesar de las altas temperaturas: "Sí, está un poco caluroso, pero la bufanda está", bromeó.

El llamado al "Muñeco" y la herencia recibida

En un gesto que el propio Coudet calificó como de "metodología antigua", reveló que lo primero que hizo antes de asumir fue comunicarse con el técnico saliente.

Respeto máximo : "Me comuniqué con Marcelo; sus palabras me hicieron muy bien. Es el mejor entrenador de la historia de este club".

Transición: El "Chacho" destacó que moralmente debía llamarlo y agradeció el respeto mutuo que siempre mantuvieron.

ADN Coudet: Agresividad y competitividad

Consultado sobre su estilo y el plantel actual, el flamante DT fue contundente:

Perfil del equipo: "Me gusta que el equipo sea muy físico y agresivo en lo futbolístico. El ADN de mis equipos va de la mano con el ADN del hincha". Meritocracia: "No miro documentos ni nacionalidad; juega el que mejor está. Quiero una competencia sana y muy fuerte". Adaptabilidad: Aunque no confirmó sistema táctico, aseguró que su obsesión es potenciar a los jugadores: "A muchos los quise tener en otros clubes pero no tenía plata; hoy los tengo acá y son grandísimos jugadores".

LA FRASE DEL ENZO "No hay que minimizar su carrera; ha hecho que Racing y Central sean equipos que jugaron muy bien. El fútbol son momentos y necesitamos resetear y arrancar de cero", afirmó Francescoli al justificar la elección.

Mercado de pases y el factor Armani

Respecto a la continuidad de refuerzos, Coudet dejó la puerta abierta: "No lo sé", mientras que Di Carlo aclaró que, si bien evalúan oportunidades, el trabajo fuerte de mercado se proyecta para junio.