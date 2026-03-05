Deportes | 4 Mar
Firmó hasta diciembre 2027
Coudet fue presentado como nuevo DT de River: "el ADN de mis equipos va de la mano con el ADN del hincha".
Con el humor que lo caracteriza y un profundo respeto por el legado de Marcelo Gallardo, el "Chacho" asumió el mando del equipo. Estará acompañado por Damián Musto como ayudante y prometió un equipo "físico y agresivo" que recupere el protagonismo histórico.
El Mundo River tiene nuevo conductor. En una conferencia de prensa marcada por la distensión y la adrenalina, Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado oficialmente como el sucesor de Marcelo Gallardo.
El presidente del club, Stefano Di Carlo, y el secretario técnico, Enzo Francescoli, encabezaron el acto en el que le dieron una calurosa bienvenida al exentrenador del Alavés.
"Sabía que los caminos se iban a cruzar, aunque lamentablemente se dio con la salida de Marcelo, algo que no me pone feliz", confesó Coudet, quien lució su clásica bufanda a pesar de las altas temperaturas: "Sí, está un poco caluroso, pero la bufanda está", bromeó.
El llamado al "Muñeco" y la herencia recibida
En un gesto que el propio Coudet calificó como de "metodología antigua", reveló que lo primero que hizo antes de asumir fue comunicarse con el técnico saliente.
-
Respeto máximo: "Me comuniqué con Marcelo; sus palabras me hicieron muy bien. Es el mejor entrenador de la historia de este club".
-
Transición: El "Chacho" destacó que moralmente debía llamarlo y agradeció el respeto mutuo que siempre mantuvieron.
ADN Coudet: Agresividad y competitividad
Consultado sobre su estilo y el plantel actual, el flamante DT fue contundente:
-
Perfil del equipo: "Me gusta que el equipo sea muy físico y agresivo en lo futbolístico. El ADN de mis equipos va de la mano con el ADN del hincha".
-
Meritocracia: "No miro documentos ni nacionalidad; juega el que mejor está. Quiero una competencia sana y muy fuerte".
-
Adaptabilidad: Aunque no confirmó sistema táctico, aseguró que su obsesión es potenciar a los jugadores: "A muchos los quise tener en otros clubes pero no tenía plata; hoy los tengo acá y son grandísimos jugadores".
LA FRASE DEL ENZO "No hay que minimizar su carrera; ha hecho que Racing y Central sean equipos que jugaron muy bien. El fútbol son momentos y necesitamos resetear y arrancar de cero", afirmó Francescoli al justificar la elección.
Mercado de pases y el factor Armani
Respecto a la continuidad de refuerzos, Coudet dejó la puerta abierta: "No lo sé", mientras que Di Carlo aclaró que, si bien evalúan oportunidades, el trabajo fuerte de mercado se proyecta para junio.
Sobre Franco Armani, el DT fue elogioso pero exigente: "Ha atajado bastante contra mí; buscaremos el mejor nivel de todos".