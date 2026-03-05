Bajan los precios de autos de alta gama tras la eliminación del impuesto interno

Las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional comienzan a reflejarse en distintos sectores, y el mercado automotor no es la excepción. Tras la eliminación del impuesto interno, varias automotrices ajustaron a la baja sus listas de precios, con reducciones significativas en modelos de alta gama.

Uno de los casos más resonantes es el de la Toyota Land Cruiser 300, uno de los vehículos más exclusivos que se comercializan en Argentina. Según valores actualizados del sector, el modelo pasó de costar 189.300 dólares en febrero a 164.000 dólares en marzo, lo que implica una baja de 25.300 dólares en apenas un mes.

La reducción se explica directamente por la eliminación del impuesto interno, una carga tributaria que encarecía de manera considerable el precio final de autos premium, además de motos, embarcaciones y aeronaves.

El fin del impuesto interno y su impacto inmediato

El impuesto interno, conocido popularmente como impuesto al lujo, se aplicaba sobre productos de alto valor y representaba un sobrecosto relevante para los consumidores. La decisión del Gobierno de eliminarlo forma parte del paquete de reformas económicas orientadas a reducir la presión impositiva y reactivar sectores clave.

En el caso de Toyota, la baja en el precio de la Land Cruiser 300 se convirtió en una de las primeras señales concretas del impacto de la reforma tributaria. Desde el sector automotor señalan que, por el momento, no hay confirmación oficial sobre nuevas reducciones en otros modelos de la marca.

Ford también recortó precios en modelos importados

La baja de precios no se limita a Toyota. Desde la industria confirmaron que Ford Argentina también aplicó fuertes rebajas en varios de sus modelos, principalmente en vehículos importados desde Estados Unidos.

Entre los ajustes más relevantes se destacan:

Lo que tenés que saber

Mustang Dark Horse : de 97.000 a 75.000 dólares ( -22.000 )

Mustang GT : de 90.000 a 65.000 dólares ( -25.000 )

Bronco Badlands : de 100.000 a 74.000 dólares ( -26.000 )

F-150 Lariat EV : de 90.000 a 80.000 dólares ( -10.000 )

F-150 Tremor : de 95.000 a 85.000 dólares ( -10.000 )

F-150 Raptor: de 115.000 a 105.000 dólares (-10.000)

Desde el sector explicaron que estas rebajas se suman a ajustes previos en la familia F-150, que ya había registrado una reducción cercana a 10.000 dólares tras la eliminación de aranceles para importaciones provenientes de Estados Unidos.

Un mercado expectante ante nuevas definiciones

Si bien las bajas de precios generan expectativa entre los consumidores, fuentes del sector advierten que aún es prematuro anticipar si el proceso continuará o si se extenderá a vehículos de gama media. Tampoco hay precisiones oficiales sobre el impacto que estas medidas podrían tener en el volumen de ventas durante los próximos meses.

Por ahora, el mercado automotor muestra las primeras señales concretas de un cambio de escenario, con precios que comienzan a reacomodarse tras años de fuerte presión impositiva.