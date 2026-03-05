¿Millones para el Lobo? Se conoció un interés de Boca por Alan Lescano que enciende la ilusión en calle 4

El mercado de pases de Boca Juniors dio un giro inesperado que se celebra en las oficinas de Gimnasia. Boca se interesó una de las figuras de Argentinos Juniors, Alan Lescano, que había sido transferido del Lobo al bicho de La Paternal.

Tras la salida a préstamo de Lucas Blondel a Huracán, el Xeneize obtuvo un cupo extra para incorporar hasta el 10 de marzo y el apuntado es un viejo conocido del Bosque: Alan Lescano.

Para el "Lobo", esta no es una noticia más. Hay que hacer mención ante de que Argentinos Juniors, antes de la participación por Copa Libertadores, rechazó dos ofrecimientos del fútbol brasilero todas por ser menor a los 10 millones de dóalres que está tasado el volante ofensivo.

La dirigencia platense sigue con atención el teléfono, ya que una transferencia del volante de Bolívar representaría el ingreso de divisas más importante del semestre sin haber movido una pieza de su plantel actual.

El negocio que beneficia a Gimnasia

A mediados de 2023, Gimnasia transfirió la mitad del pase del "Pupi" a Argentinos Juniors por 2 millones de dólares. Sin embargo, la movida estratégica fue conservar el 50% restante, apostando a una futura venta al exterior o a un grande del país.

La cifra en juego : Si bien el "Bicho" no le puso un precio oficial, se estima que el piso para empezar a hablar es de 5 millones de dólares por la ficha total.

El posible ingreso : De concretarse una venta por ese monto, a Gimnasia le corresponderían 2.500.000 dólares (brutos), una cifra que permitiría sanear deudas y proyectar el mercado de junio con otra solidez.

Opción Boca: Resta saber si el club de la Ribera ofrecerá una compra porcentual o el total del pase, pero cualquier movimiento de titularidad activará la participación del Lobo.

El escenario del "Pupi" en La Paternal

El presente de Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, facilita la salida. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, el club necesita equilibrar sus finanzas y reducir un plantel que quedó sobredimensionado para una sola competencia.

Los números de Lescano que seducen a Riquelme:

Partidos: 104

Goles: 22

Asistencias: 9

Contrato: Hasta diciembre de 2029 (lo que encarece su salida).

Boca y la urgencia de juego

Con las lesiones de Carlos Palacios y Alan Velasco, Boca carece de un generador de juego. Lescano, con 24 años y un presente consolidado, es el perfil que busca el Consejo de Fútbol para acompañar a los refuerzos de este año (Ascacíbar, Romero y Bareiro).

El reloj corre: tienen tiempo hasta el martes 10 de marzo a las 18:00.