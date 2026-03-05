Plazo fijo hoy: cuánto rinde invertir $3.500.000 a 30 días en Buenos Aires

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En un escenario de ajustes en las tasas, conocer el rendimiento real se vuelve clave, especialmente para quienes operan con bancos con fuerte presencia en la Provincia de Buenos Aires.

Según un relevamiento difundido por TN, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda actualmente el 25%, por debajo del 26% que se observaba a comienzos del mes. Este movimiento impacta de forma directa en la ganancia final de cada colocación.

Cuánto se gana hoy con $3.500.000 a 30 días

Con una TNA del 25%, invertir $3.500.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días genera un interés estimado de $71.917,81. Al vencimiento, el ahorrista recibe $3.571.917,81, monto que incluye el capital inicial más la ganancia.

Este rendimiento es estimativo y puede variar según la entidad elegida. Cada banco define su tasa dentro del marco regulatorio vigente, por lo que comparar opciones resulta determinante.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

De acuerdo al mismo relevamiento, estas son algunas de las tasas vigentes en bancos con operación en el país y fuerte presencia en PBA y CABA:

Banco Nación : 25%

Banco Provincia : 25%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

BBVA : 23%

Banco Macro : 28%

Banco Credicoop : 24%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad : 23%

Reba : 34%

Banco CMF : 33,5%

Banco Voii : 33,5%

Banco Meridian : 33,25%

Banco BICA: 33%

Las entidades digitales aparecen nuevamente con rendimientos superiores a los de la banca tradicional. Sin embargo, es clave verificar condiciones, topes y modalidad de acreditación antes de invertir.

Lo que tenés que saber antes de invertir

La tasa define la ganancia final: comparar bancos es clave.

El dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento.

El plazo fijo tradicional es de bajo riesgo , pero puede quedar por debajo de la inflación.

La acreditación es automática al finalizar el plazo.

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días paso a paso

Ingresar al home banking o app del banco. Seleccionar “Inversiones” o “Plazo fijo”. Indicar el monto (ejemplo: $3.500.000). Elegir un plazo de 30 días. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué es un plazo fijo y para qué sirve

El plazo fijo tradicional es un instrumento financiero pensado para perfiles conservadores. Permite conocer desde el inicio cuánto se va a cobrar al vencimiento, lo que lo convierte en una herramienta central para resguardar pesos a corto plazo, especialmente en contextos de incertidumbre.