Caen tres peligrosos delincuentes tras una persecución de película y un choque en Barrio Norte

Una violenta persecución policial sacudió las calles de La Plata este miércoles, culminando con la detención de tres hombres con pesados antecedentes penales.

El operativo se inició en calle 11 entre 32 y 33, cuando personal motorizado divisó un Citroën C3 en actitud sospechosa, y terminó abruptamente con un accidente de tránsito a pocas cuadras del lugar.

Los delincuentes, al verse rodeados, emprendieron una fuga a alta velocidad que obligó a las fuerzas de seguridad a desplegar un operativo cerrojo por distintas arterias de la ciudad.

La huida de los sospechosos finalizó en la intersección de 15 y 33, cuando el Citroën C3 impactó violentamente contra un Toyota Corolla que circulaba por la zona.

Tras el choque, los tres sujetos intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos por los efectivos a escasos metros del siniestro.

Detalles del prontuario de los detenidos:

Sujeto 1 (43 años): Antecedentes desde 2005 por robos agravados, robos por efracción, lesiones graves, abuso de armas y resistencia a la autoridad.

Sujeto 2 (39 años): Causas por robo en 2025 y 2026, además de encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego (registros desde 2008).

Sujeto 3 (39 años): Múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad.

Al inspeccionar el vehículo utilizado para la fuga, los peritos confirmaron que el Citroën circulaba con una patente apócrifa.

Mediante el grabado de cristales, se determinó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el año 2015, solicitado por una comisaría de Bernal.

Elementos secuestrados en el operativo:

Herramientas de efracción (barretas y llave francesa).

Pasamontañas, gorras y mochilas.

Teléfonos celulares.

Dinero en efectivo (pesos y dólares).

SITUACIÓN JUDICIAL

La causa quedó radicada en la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata. Los tres hombres permanecen aprehendidos bajo los cargos de: