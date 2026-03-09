La Plata abre su año cinematográfico con un films clásicos, políticos y joyas de culto

La ciudad de La Plata pone en marcha su primera cartelera cinematográfica del año con una propuesta que busca algo más que proyectar películas: construir un espacio de encuentro entre la historia del cine, las producciones contemporáneas y el espíritu del cineclubismo que caracteriza a las salas públicas.

Desde el jueves 5 hasta el miércoles 11 de marzo, las funciones se desarrollarán en dos espacios emblemáticos del circuito cultural platense: la Sala Pino Solanas, ubicada en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, y el cine EcoSelect, dentro del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. Ambos espacios ofrecerán una programación que atraviesa distintos estilos, épocas y sensibilidades cinematográficas.

Uno de los ejes centrales será el Ciclo Homenaje a Pino Solanas, una invitación a revisitar la obra de uno de los realizadores más influyentes del cine político latinoamericano. En ese marco se proyectarán títulos fundamentales como “La hora de los hornos – Parte I”, pieza clave del cine militante argentino, y “Sur”, película que combina poesía, política y memoria en una mirada sobre la posdictadura.

La programación también se nutre de diferentes espacios curatoriales como Espacio INCAA, Misa Nocturna, Cinemecánica, Grandes Directores, Cable Pirata, Cine y Cuarentena, Cinefilia, Proyecciones Terrestres, Cineclub y Freakshow, ciclos que configuran una cartelera amplia donde conviven cine de autor, clásicos restaurados y películas de culto.

Entre los títulos destacados aparece “El Exorcista”, el clásico del terror que redefinió el género; “American Beauty”, sátira social ganadora del Oscar; y el episodio piloto de “Mulholland Drive”, la versión televisiva inicial del proyecto de David Lynch que luego mutaría en una de las películas más influyentes del cine contemporáneo.

El recorrido cinéfilo se amplía con la presencia de obras esenciales del cine mundial como “8 ½” de Federico Fellini, una reflexión autobiográfica sobre la crisis creativa de un director, y “Las dos inglesas y el amor”, de François Truffaut, representante del romanticismo de la Nouvelle Vague.

A su vez, el cine también se vive como experiencia material. El domingo se proyectará “Tres son multitud” en 35mm, un formato que recupera la textura original del cine analógico y ofrece al público una experiencia visual cada vez más escasa en la era digital.

La cartelera incluye además producciones argentinas contemporáneas como “La muerte de un comediante” y “Un cabo suelto”, que tendrán múltiples funciones a lo largo de la semana, reafirmando el compromiso del circuito municipal con el cine nacional y las nuevas voces de la industria local.

La combinación entre memoria cinematográfica, cine de autor, experimentación y clásicos populares convierte a esta primera programación del año en un mapa de posibilidades para el público: desde quienes buscan reencontrarse con películas que marcaron época hasta quienes desean descubrir nuevas miradas.

En una época dominada por las plataformas, la apuesta de las salas municipales de La Plata recuerda algo esencial: el cine sigue siendo, ante todo, una experiencia colectiva.

Cartelera Pino Solanas



Jueves 5

18:30 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:30 - El Exorcista ($4.000)



Viernes 6

18:30 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:30 - La hora de los hornos, Parte I (entrada gratuita)



Sábado 7

18:30 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:30 - Sur (entrada gratuita)



Domingo 8

18:00 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:00 - Tres son multitud en 35mm ($4.000)



Lunes 9

18:30 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:30 - Las dos inglesas y el amor (entrada gratuita)



Martes 10

18:30 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:30 - Mulholland Drive - Episodio Piloto ($4.000)



Miércoles 11

18:30 - La muerte de un comediante ($3.000)

20:30 - American Beauty ($4.000)



CARTELERA CINE ECOSELECT



Jueves 5

18:00 - Un cabo suelto ($3.000)

20:00 - 8 ½ ($4.000)



Viernes 6

18:00 - Un cabo suelto ($3.000)

20:00 - This is Spinal Tap ($4.000)



Domingo 8

18:00 - Un cabo suelto ($3.000)

20:00 - Fantasía ($4.000)



Martes 10

18:00 - Un cabo suelto ($3.000)



Miércoles 11

18:00 - Un cabo suelto ($3.000)

20:00 - Working girls ($4.000)