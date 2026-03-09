Después de 83 años, baja la persiana la histórica Zapatería Norma en el corazón de La Plata

En el tejido urbano de una ciudad, los comercios históricos funcionan como pequeñas cápsulas de memoria. No solo venden productos: construyen identidad barrial, hábitos de consumo y una forma de relación entre comerciantes y clientes que rara vez sobrevive al paso del tiempo. En La Plata, uno de esos espacios está a punto de desaparecer.

Después de 83 años de actividad ininterrumpida, la Zapatería Norma, ubicada en calle 8 entre 48 y 49, cerrará sus puertas el próximo 31 de marzo, poniendo fin a una historia comercial que atravesó cuatro generaciones familiares y múltiples transformaciones económicas y sociales.

El local, especializado exclusivamente en calzado femenino, mantuvo durante toda su trayectoria un modelo de venta minorista tradicional, una característica que lo distinguió dentro del dinámico —y cada vez más competitivo— circuito comercial del centro platense.

La decisión de cerrar no es reciente. Según explicó Eugenia, integrante de la cuarta generación al frente del negocio, la familia había tomado la determinación en diciembre de 2022, aunque el proceso se fue extendiendo por cuestiones operativas y por el compromiso con el personal. Sin embargo, el actual contexto económico, marcado por la caída del consumo y la volatilidad de los precios, terminó por acelerar el desenlace.

El origen del comercio se remonta al emprendimiento de Héctor Brenta, bisabuelo de la actual generación familiar, quien llegó desde Lanús para instalar el negocio en un centro platense que, según recuerdan sus descendientes, todavía estaba en pleno desarrollo comercial. Con el paso del tiempo, el proyecto quedó en manos de Jorge Brenta, luego de Daniel y Marcelo, hasta llegar finalmente a Eugenia.

Durante más de ocho décadas, la zapatería no solo vendió zapatos: fue testigo de los cambios en la moda, en el perfil de las clientas y en la dinámica comercial del centro de la ciudad. Aunque en distintos momentos se abrieron y cerraron otras sucursales, el local de calle 8 se mantuvo como el núcleo simbólico del negocio.

Paradójicamente, uno de los últimos grandes esfuerzos de la familia fue una remodelación integral realizada en febrero de 2020, pocas semanas antes de que la pandemia alterara por completo la vida comercial. El aislamiento no solo redujo la circulación en el centro, sino que también afectó la visibilidad de esa renovación que buscaba proyectar el negocio hacia el futuro.

Hoy, ese futuro toma otro rumbo. Hasta el cierre definitivo, el local continuará vendiendo toda la mercadería disponible, en una suerte de despedida comercial que también funciona como un cierre emocional para quienes durante décadas encontraron allí un comercio confiable.

El caso de la Zapatería Norma refleja un fenómeno cada vez más frecuente en muchas ciudades argentinas: la desaparición de comercios históricos familiares que no logran adaptarse —o resistir— a un contexto económico volátil y a nuevos hábitos de consumo.

Cuando la persiana baje el 31 de marzo, no solo cerrará una zapatería. También se apagará una parte de la memoria comercial de La Plata, esa que se construye lentamente, generación tras generación, detrás de un mostrador.