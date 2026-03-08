Discurso de apertura 2026: la violencia verbal de Javier Milei alcanzó un nuevo récord histórico en el Congreso

El inicio de las sesiones ordinarias de 2026 dejó una certeza alarmante para los analistas de la comunicación política: el estilo confrontativo de Javier Milei no solo no se moderó con la gestión, sino que se ha radicalizado.

Según un informe de la organización Chequeado, el jefe de Estado pronunció 56 agravios en poco más de una hora, duplicando la carga de ataques registrada en su discurso de 2025.

Lo que para el núcleo duro del oficialismo representa "autenticidad", para especialistas y constitucionalistas constituye un ataque directo a la investidura presidencial y a la convivencia democrática.

Si bien en 2025 el eje fue "la casta", este 2026 mostró a un Milei más enfocado en el ataque personal y creativo, utilizando términos despectivos para referirse a figuras clave de la política y el empresariado:

Ataque de género y político : El apelativo de “Chilindrina Troska” para la diputada Myriam Bregman no fue un desliz, sino parte de una construcción discursiva que busca infantilizar y ridiculizar la oposición.

El establishment no se salvo : La mención a Paolo Rocca (Techint) como “Chatarrín de los tubitos” marca una ruptura inédita incluso con sectores del gran capital, tildados ahora de "parásitos" o "cavernícolas" cuando no alinean sus intereses con el programa oficial.

Diccionario recurrente: Los términos “ladrones” , “corruptos” , “ignorantes” y “kukas” funcionaron como estribillos de un discurso que privilegió la descalificación por sobre el anuncio de leyes o metas de gestión.

El análisis semántico del discurso arrojó un dato revelador. La palabra más utilizada por el mandatario fue “ustedes” (mencionada casi 40 veces). Esta elección no es azarosa:

Al contraponer permanentemente el "nosotros" (el Gobierno y el pueblo que lo votó) contra el "ustedes" (el resto del arco político y social, en especial dirigido al Kirchnerismo), Milei elimina el matiz y el consenso.

Un impacto social en el que su traslado puede tomar injerencia en la vía publica, y en especial, en sus fieles seguidores y votantes.