Tensión en Lustramax: Florencia Arietto y un bloqueo patotero contra los derechos de los trabajadores | VIDEO

Lo que debería haber sido el cumplimiento de una orden judicial en la empresa Lustramax (Malvinas Argentinas) se transformó en un espectáculo de violencia y prepotencia.

Florencia Arietto, olvidando por completo su rol como auxiliar de la justicia y abogada, protagonizó un bloqueo físico y patotero para impedir que el delegado Leandro Javier Gómez retomara sus funciones, tal como lo dictaminó la ley.

La actitud de la letrada no solo es cuestionable desde lo ético, sino que representa una burda provocación a las instituciones. Al grito de "no vas a entrar", Arietto, senadora liberaria, pasó de las palabras a los empujones.



La senadora decidió interrumpir el paso poniendo las manos encima del trabajador para detener su marcha y desobedeciendo de forma flagrante una resolución firme del Tribunal de Trabajo de Pilar.

La justicia ordenó, Arietto bloqueó

El conflicto en la planta de Tortuguitas se originó por el despido de 15 trabajadores, una medida que el gremio denunció como un intento de desarticular la organización sindical.

El Tribunal fue claro: la empresa debía permitir el ingreso de Gómez, garantizando su libertad sindical protegida por la Constitución Nacional y convenios internacionales de la OIT.

Sin embargo, el accionar de Arietto fue propio de una patotera de barricada más que de una profesional del derecho:

Desobediencia : Ignoró un fallo judicial que protege la tutela gremial.

Violencia física : Recurrió a los empujones y el contacto físico para amedrentar al delegado.

Avasallamiento: Intentó imponer su voluntad por encima de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551.

Un comportamiento que degrada la profesión

Resulta inadmisible que quien dice defender el orden y la legalidad recurra a métodos de choque para vulnerar los derechos de los trabajadores.

El bloqueo ejercido por Arietto no es más que una burda puesta en escena para las cámaras, que deja a la empresa en una situación de total ilegalidad y expone a los trabajadores a un maltrato innecesario.

Mientras otros delegados como Franco Ferreyra también sufren restricciones de ingreso, la presencia de Arietto solo parece echar leña al fuego en un conflicto que requiere diálogo y, por sobre todo, respeto a lo que dictaminan los jueces.

La abogacía se ejerce en los tribunales, no con empujones en la puerta de una fábrica.