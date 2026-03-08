LA PLATA | Cielo cubierto, humedad extrema y lluvias que podrían intensificarse hacia la noche

La jornada del viernes amaneció en La Plata con un cielo completamente cubierto, aire fresco y una atmósfera cargada de humedad cercana al 100%, una combinación que suele anticipar un escenario de inestabilidad climática. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a advertir sobre la posibilidad de precipitaciones aisladas que podrían presentarse desde antes del mediodía y extenderse a lo largo de la jornada.

Aunque los especialistas aclaran que las probabilidades de lluvia no son elevadas, el comportamiento del sistema atmosférico indica que el día estará dominado por condiciones variables, con lloviznas intermitentes entre la mañana y la tarde. Hacia el cierre de la jornada, sin embargo, el panorama podría cambiar: se espera que las precipitaciones se intensifiquen durante la noche, con la llegada de chaparrones más marcados.

En términos térmicos, el viernes se presenta moderado. La temperatura máxima estimada es de 24°C, mientras que los vientos del sur soplan a una velocidad aproximada de 8 km/h, contribuyendo a sostener la sensación de aire fresco que dominó el comienzo del día.

El panorama meteorológico continuará mostrando contrastes durante el fin de semana. Para el sábado, los pronósticos anticipan una continuidad de las condiciones grises: durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que en la mañana persistirían lloviznas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 18°C de mínima y 25°C de máxima, manteniendo un clima templado pero húmedo.

El domingo, en cambio, traerá un cambio de escenario. El sol volverá a aparecer en el cielo platense, acompañado por un cielo parcialmente nublado y valores térmicos similares a los del día anterior. Con una atmósfera más estable, la jornada se perfila como agradable para actividades al aire libre, especialmente en los espacios verdes de la ciudad, que suelen convertirse en refugio urbano cuando el clima ofrece tregua.

Así, tras un viernes dominado por la incertidumbre meteorológica, el cierre del fin de semana promete una pausa luminosa en medio de un comienzo de otoño que empieza a mostrar su carácter cambiante.