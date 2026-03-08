LA PLATA | Al jardín desde los 3 años: el desafío de universalizar la educación inicial

La Provincia de Buenos Aires dio un paso significativo en la ampliación del sistema educativo al oficializar la obligatoriedad del jardín de infantes desde los tres años. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 158/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial, que establece que a partir del ciclo lectivo 2027 el Estado provincial deberá garantizar vacantes para todos los niños y niñas de esa edad dentro del nivel inicial.

La medida no surge de manera aislada. Se inscribe dentro de un marco normativo más amplio compuesto por la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, que reconocen la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso temprano a la educación. A su vez, el decreto retoma el espíritu de la Ley 27.045, que plantea la universalización de la educación desde los tres años en todo el país.

Desde la administración bonaerense sostienen que el nivel inicial ocupa un lugar estratégico dentro del sistema educativo. A diferencia de otros niveles, su cursada solo puede realizarse en un rango etario específico, lo que convierte a esta etapa en un momento clave para el desarrollo de procesos de socialización, aprendizajes tempranos y experiencias pedagógicas que impactan en las trayectorias educativas futuras.

El argumento central del decreto se apoya en la idea de que la educación temprana contribuye a generar igualdad real de oportunidades, especialmente en contextos donde existen brechas sociales y territoriales en el acceso al sistema educativo. En este sentido, la política apunta a consolidar una cobertura universal, priorizando a los sectores donde la presencia de jardines de infantes aún es insuficiente.

Los datos oficiales muestran que la asistencia al nivel inicial ya venía en crecimiento. Según el Censo Nacional 2022, la tasa de asistencia de niños y niñas de tres años en la provincia alcanzaba el 74,2%. Sin embargo, estimaciones del gobierno indican que para 2025 la cobertura se habría elevado hasta el 87,5%, lo que sugiere una expansión sostenida del sistema.

Parte de ese crecimiento se vincula con la ampliación de la infraestructura educativa. Desde 2019, la Provincia informó la inauguración de alrededor de 300 nuevos edificios escolares, de los cuales más del 40% corresponden al nivel inicial. Esta expansión busca responder a la demanda creciente de salas para tres años, que ahora deberán multiplicarse para cumplir con el nuevo carácter obligatorio.

El desafío hacia 2027 será transformar esa expansión en cobertura plena, garantizando no solo el acceso formal a una vacante sino también calidad pedagógica, docentes capacitados y condiciones edilicias adecuadas. En otras palabras, la universalización del jardín desde los tres años no solo implica sumar alumnos al sistema, sino también consolidar un modelo educativo que acompañe el desarrollo temprano.

En ese horizonte, la decisión del gobierno bonaerense abre un debate más amplio sobre el rol del Estado en la educación inicial. Mientras algunos la interpretan como un avance en materia de derechos educativos, otros advierten sobre la necesidad de asegurar recursos suficientes para que la obligatoriedad no quede solo en una declaración normativa.

Lo cierto es que, si el objetivo de cobertura del 100% se concreta, la provincia más poblada del país podría redefinir el alcance del nivel inicial y consolidar una política que coloca a la educación temprana como uno de los pilares del sistema educativo.