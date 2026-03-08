En medio de la crisis económica, los comercios históricos de La Plata buscan no desaparecer

En tiempos donde la crisis económica redefine hábitos de consumo y obliga a muchos comercios a replantear su supervivencia, en La Plata surge una iniciativa que intenta resistir a un fenómeno silencioso pero profundo: la desaparición de los negocios familiares históricos que formaron parte de la vida cotidiana de generaciones.

La propuesta consiste en la creación de la Red de Comercios Familiares Históricos, un espacio de articulación entre comerciantes y el Estado municipal que busca proteger a los locales con más de 65 años de antigüedad. La idea no se limita a preservar unidades económicas: apunta a reconocer a estos establecimientos como parte del patrimonio cultural vivo de la ciudad.

El diagnóstico que impulsa la iniciativa es claro y contundente: cuando un comercio histórico cierra, la pérdida no es únicamente económica. También desaparece un fragmento de memoria urbana, se debilita la economía barrial y se diluye una identidad colectiva construida a lo largo de décadas.

Entre los negocios que integran esta red aparecen nombres que forman parte del paisaje cotidiano platense: Casa Peroni, con más de 75 años dedicada a la venta de uniformes escolares; La Pirucha, tradicional restaurante de 3 y 65; el histórico café La Bastilla en 15 y 40; la panadería El Mortero en 64 entre 1 y 2; Sedería La Plata en 8 y 54; la Carnicería Santa Lucía y Carteles Bianchi en Plaza Alsina. Todos comparten una misma característica: sobrevivieron a cambios económicos, transformaciones urbanas y recambios generacionales.

Sin embargo, el presente los encuentra en una situación delicada. Algunos comercios debieron reducir drásticamente su actividad. La Pirucha, por ejemplo, pasó de 90 mesas a 30, mientras que otros apelaron a estrategias comerciales inéditas en su historia, como descuentos del 50% o promociones 2x1, implementadas por Casa Peroni para sostener el flujo de clientes.

El cuadro se completa con factores estructurales que los comerciantes señalan como determinantes: presión impositiva, caída del consumo, aumento de cargas sociales, juicios laborales y una creciente competencia desleal. En muchos casos, los propios dueños continúan trabajando sin empleados para evitar el cierre definitivo.

Frente a este escenario, los impulsores del proyecto proponen que la Municipalidad reconozca formalmente a estos comercios como parte del patrimonio cultural de la ciudad, una figura que ya existe en distintas capitales europeas. Ciudades como Barcelona, Madrid, París y Roma desarrollaron políticas públicas para preservar su comercio tradicional, integrándolo incluso a sus circuitos turísticos y culturales.

La iniciativa platense busca recorrer un camino similar. Entre sus objetivos se destacan el reconocimiento institucional de los comercios históricos, la creación de un recorrido turístico urbano basado en su historia, el fortalecimiento de la economía de proximidad y la integración de políticas de cultura, turismo y desarrollo local.

Pero más allá de las herramientas concretas, el proyecto encierra una discusión más profunda sobre el modelo de ciudad. Si La Plata fue concebida como una ciudad modelo, como señalan los impulsores, el desafío actual consiste en decidir qué lugar ocupan en su futuro esos espacios donde durante décadas se mezclaron trabajo, tradición y vida cotidiana.

En ese sentido, la consigna que sintetiza la propuesta funciona casi como un manifiesto urbano: la historia no se cierra, se protege.

Porque cuando una persiana histórica baja definitivamente, no desaparece solo un comercio. También se apaga una pequeña parte de la memoria viva de la ciudad.