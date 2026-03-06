Walking Tour: un recorrido especial en La Plata para redescubrir la historia de ocho mujeres que cambiaron la ciudad

Cada ciudad tiene su relato oficial: edificios, fechas fundacionales, próceres. Pero también existe otra historia, muchas veces contada en voz baja. Una historia que durante décadas quedó en los márgenes de las placas conmemorativas y de los manuales escolares. En La Plata, esa narrativa empieza a recuperar protagonismo a través de un recorrido que pone el foco en quienes ayudaron a construir la ciudad desde el conocimiento, la cultura, la educación y el activismo: las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de La Plata propone una edición especial del programa Walking Tour, una experiencia urbana que invita a caminar la ciudad mientras se reconstruyen las trayectorias de ocho mujeres que dejaron una huella profunda en la historia local.

La actividad se realizará el domingo 8 de marzo a las 16 horas y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. El punto de encuentro será la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata, desde donde comenzará un recorrido que combinará arquitectura, memoria y biografías.

Durante el circuito, los participantes atravesarán algunos de los espacios más emblemáticos del casco urbano, como Plaza Moreno, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y el histórico edificio del Diario El Día. Cada parada funciona como una estación narrativa donde se entrelazan la historia urbana y las trayectorias personales.

Entre las protagonistas aparece Julieta Lanteri, médica, farmacéutica y pionera del sufragio femenino en Argentina, quien en 1911 se convirtió en la primera mujer en votar en el país, desafiando las estructuras legales y sociales de su tiempo.

También se recupera la figura de Hanny Stocker, bibliotecaria de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo trabajo fue clave en el desarrollo del acceso al conocimiento dentro del ámbito académico. En un campo diferente pero igualmente influyente, la abogada Matilde Alba Swann aparece como una de las voces jurídicas que marcaron presencia en espacios tradicionalmente masculinizados.

La dimensión educativa del recorrido está representada por figuras como Sor María Ludovica —nacida Mary Olstine Graham— y Delia Etcheverry, docentes y pedagogas que dejaron una impronta profunda en la formación de generaciones de estudiantes.

En el campo científico, el tour rescata a Margaret Heiberg Bose, física, cuya labor académica contribuyó al desarrollo científico en la ciudad. Mientras que el universo cultural encuentra su representación en Ernestina Rivademar, curadora de arte, figura central en la difusión y preservación del patrimonio artístico.

El recorrido también recupera la voz de María Abella, periodista y escritora, cuya obra y pensamiento se inscriben en las luchas por los derechos y la participación femenina en la esfera pública.

Más que una caminata guiada, el Walking Tour se plantea como un ejercicio de memoria urbana: una forma de leer la ciudad desde otras biografías, otras miradas y otros aportes que durante mucho tiempo quedaron relegados.

En definitiva, caminar La Plata en esta fecha simbólica no implica solo recorrer sus avenidas y diagonales. Significa también revisar el relato histórico, reconocer a quienes ampliaron los límites de su época y comprender que la identidad de una ciudad no se construye solo con ladrillos y monumentos, sino también con las historias de quienes la transformaron.