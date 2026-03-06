El "Romance de Cartón" entre Milei y Fátima Florez con Santiago Caputo como "Guardian"

El velo de la "revolución liberal" se desgarra para mostrar su cara más patética: la de un montaje escénico digno de una obra de segunda línea.

Un exasistente directo de Fátima Florez rompió el silencio en el programa de streaming Infoshow y confirmó lo que muchos sospechaban:

el romance entre el presidente Javier Milei y la actriz no fue más que una transacción comercial y mediática donde el amor brilló por su ausencia, pero los intereses sobraron.

El "Beso Guionado" y el Presidente que no quiere gestionar

Según el crudo testimonio del excolaborador, la mística del "león enamorado" fue una burda construcción de camarín.

"Todo se planeó: 'te vamos a sacar de la tribuna, vos subí y dame un beso'", reveló el asistente, dejando en evidencia que los apasionados encuentros sobre el escenario fueron ensayados para vender entradas y votos.

Lo más grave es la descripción psicológica que hace del mandatario: "A él no le gusta ser presidente, le gusta más el show". Esta frase resume la tragedia argentina de 2026: un hombre que ocupa el sillón de Rivadavia para alimentar su ego mediático mientras el país se desmorona, comportándose más como un panelista desequilibrado que como un jefe de Estado.

Santiago Caputo y el entorno del misterio

El relato también salpica a Santiago Caputo, el "arquitecto" de la comunicación oficial, quien aparece en una escena casi infantil pero reveladora:

recibiendo cajas de chocolates de manos del asistente, como si el entorno presidencial se moviera entre golosinas y caprichos mientras se definen destinos nacionales.

Pero el escándalo sube de tono cuando se mencionan los extraños movimientos de dinero. El exasistente señaló retiros de efectivo en sucursales bancarias de la Avenida del Libertador realizados por personal de confianza de Fátima.

El testimonio no escatimó en detalles sobre la salud mental del entorno presidencial. El exasistente relató que el propio Milei lo señaló seriamente como un "espía de Cristina Fernández de Kirchner".

Esta paranoia delictiva, propia de un guion de espionaje clase B, muestra a un Presidente desconectado de la realidad, viendo fantasmas en los asistentes de su propia (y ficticia) pareja.